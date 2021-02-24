Власти Краснодара рассказали, кто построит в городе крематорий

В Краснодаре 24 февраля на пресс-брифинге обсудили строительство крематория на хуторе Копанском

Когда в Краснодаре решили построить крематорий? В 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что в пригороде выделят около 200 га земель под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. В 2013 году крематорий предлагали построить на Славянском кладбище, где заканчивались свободные площади.

Где в итоге он появится? Городская дума 2 сентября 2020 года утвердила новый генеральный план Краснодара. Согласно нему, новое кладбище площадью 300 га появится в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» (хутор Копанской). На строительство кремационного комплекса отвели 25 га. Предварительно, на реализацию проекта потребуется минимум 200 млн рублей, поэтому власти начали искать инвестора. В конце декабря 2020-го мэр города Евгений Первышов заявил, что крематорий хотят построить в районе хутора Копанского, но это дело не одного года. По его словам, это будет государственно-частное партнерство из-за особенностей законодательства.