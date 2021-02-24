Власти Краснодара рассказали, кто построит в городе крематорий
В Краснодаре 24 февраля на пресс-брифинге обсудили строительство крематория на хуторе Копанском
Когда в Краснодаре решили построить крематорий? В 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что в пригороде выделят около 200 га земель под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. В 2013 году крематорий предлагали построить на Славянском кладбище, где заканчивались свободные площади.
Где в итоге он появится? Городская дума 2 сентября 2020 года утвердила новый генеральный план Краснодара. Согласно нему, новое кладбище площадью 300 га появится в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» (хутор Копанской). На строительство кремационного комплекса отвели 25 га. Предварительно, на реализацию проекта потребуется минимум 200 млн рублей, поэтому власти начали искать инвестора.
В конце декабря 2020-го мэр города Евгений Первышов заявил, что крематорий хотят построить в районе хутора Копанского, но это дело не одного года. По его словам, это будет государственно-частное партнерство из-за особенностей законодательства.
Кто построит крематорий? 24 февраля на брифинге в мэрии начальник управления инвестиций и развития МСП администрации города Артем Анацкий сообщил, что крематорий на хуторе Копанском построит ООО «Мемориал-Юг». Сейчас компания готовит документы на предоставление земельного участка без проведения торгов. Уже сделан проект планировки межевания территории.
По данным РБК, ООО «Мемориал-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в августе 2020 года. 75% фирмы принадлежат краснодарскому ООО «Мемориал», 25% — Игорю Мазурику.
ООО «Мемориал» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Учредителями компании в равных долях являются Ольга Герасимова, Размик Тазагулов и Олег Макаревич. Последний является совладельцем 28 компаний, среди них «Динские колбасы», ООО «Банк ЮМК», ООО «Мусороуборочная компания» и другие.