«В потустороннюю чушь не верю». Жители Краснодара рассказали, как им живётся рядом с кладбищами

Смерть — неотъемлемая часть жизни. Вроде звучит по-философски, но поспорить с этим трудно. Накануне Радоницы мы решили узнать у краснодарцев, живущих рядом с кладбищами, как им такое соседство. Славянское кладбище Самое крупное из действующих в городе. Его создали в 1965 году. В 2013 году мэрия Краснодара заявила, что Славянское закроют, когда новое городское кладбище откроют в хуторе Копанском. Тогда погост занимал около 200 га. Благоустроенная территория состоит из восьми кварталов, включая почётные участки. Каждый отделён от другого асфальтированной дорожкой. Здесь похоронены известные учёные, выдающиеся личности, участники Великой Отечественной войны. Некоторые могилы являются памятниками истории местного значения. Окна квартиры Евгения с одной стороны выходят на соседний дом, с другой — непосредственно на Славянское кладбище. Парень признался, что вид его совершенно не смущает. «Предрассудков по поводу кладбища у меня никаких нет. И во всякую потустороннюю чушь я тоже не верю. На дворе XXI век, неужели у кого-то в голове ещё существует вся эта средневековая чепуха про «особое место» и тому подобная несусветица? Наоборот, это очень удобно. Тихо, не мешает гул дорог. Помню, когда я только заселился года два назад, и некоторое время в доме были проблемы с электричеством и водоснабжением, соседи в чате предлагали вызвать батюшку и освятить дом. Я от души посмеялся над этой идеей», — рассказал Евгений.

Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Он добавил, что на кладбище занимается спортом — бегает и делает зарядку. Неоднократно видел гуляющих там людей с колясками и собаками. «Как в нормальной цивилизованной стране, где погост — это вполне обычное место для прогулок. Весной и летом много красивых цветущих растений, поют птички. Жена там постоянно фотографирует разную живность — белок, хомяков, птиц, собак. У неё даже есть любимые памятники», — добавил Евгений. Он отметил ещё один плюс — через кладбище в 15 минутах ходьбы конечная остановка трамваев. Удобно пройтись с утра и поехать в офис без пробок. Так что расположением он доволен. Окна квартиры Анастасии на 13 этаже с одной стороны выходят на соседский дом, с другой — на улицу Красных Партизан. Из окон кладбище она не видит. «Не хотела бы, чтобы окна выходили на погост. Более того, я не купила бы в этом месте квартиру. Вообще не весело так жить, но это мои личные убеждения. За два года я была на кладбище только раз — немного прошлась по нему с подругой. Впечатление от соседства нейтральное. Смущают венки и вся атрибутика, которая размещается в непосредственной близости. Особенно в предпраздничные и пасхальные дни. И пробки. Но на это повлиять невозможно», — рассказала девушка.

Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мария купила квартиру здесь в 2019 году. Живёт на 13-м этаже, с одной стороны вид на кладбище, с другой — на горы. Девушка призналась, что при первом посещении района она насторожилась. Только вот смутили её не сами захоронения, а палатки с искусственными цветами и памятниками. «Помню, было неприятное чувство. Сейчас мне живётся прекрасно с панорамным видом на кладбище. Он действительно шикарный, без сарказма. Кто-то видит город и рассвет, а кто-то памятники. Красота в глазах смотрящего. Потом мы с мужем купили ещё одну квартиру в соседнем ЖК. Я так удивилась, что её никто не забрал. Мне был не важен вид на кладбище, я поразилась, сколько в ней света. К слову, соседних домов нет. И вот недавно взяли ещё одно жильё — и тоже в видом на кладбище. Нисколько не смущает. Район классный, всё чистенько, новые дома, нет рухляди и старья. Никуда из него переезжать не планирую. Наличие рядом кладбища — философская тема. От того, что мы не будем его видеть, ничего не изменится. Мы создадим иллюзию, что смерти нет? Она есть, и никуда от неё не деться. Конечно, если у человека есть какие связанные с этой темой страхи, он не купит тут квартиру — психологически тяжело. В наличие рядом духов или привидений я не верю, не чувствовала их присутствие и каких-то тяжёлых энергий. Помню, мы снимали квартиру на улице Тургенева в старой хрущёвке на первом этаже. Вот там была энергетика неприятная. Казалось, что в ней уже десять стариков скончались. По кладбищу не гуляю. Кажется, я даже на него ни разу не заходила. Никого из родных там нет, зачем людей тревожить. Благо, на районе есть аллеи, фонтаны и другие более приятные места для прогулок», — рассказала Мария. Ольга въехала в квартиру в доме рядом со Славянским кладбищем в 2020 году. Девушка призналась, что обширные захоронения рядом с жилым массивом её смущали только сначала. «Но потом об этом просто забываешь. И лишь расположенные рядом точки продажи ритуальных товаров напоминают об этом. Жизнь и смерть всегда рядом, поэтому отношусь к этому философски. И иногда шучу: соседи спокойные, волнений не доставляют. По кладбищу мы не гуляем — бережём покой соседей (смеётся). За радость, если успеем прогуляться вокруг дома, просто нет времени», — рассказала Ольга.

Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всесвятское кладбище Расположено в квартале между улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Основано в начале 1830-х. Площадь погоста около 18,5 га, там захоронено не менее 1,2 млн человек, среди которых военные, государственные и общественные деятели, герои Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Некоторые могилы являются памятниками истории и архитектуры. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронения. Людмила живет в доме прямо напротив Всесвятского кладбища с самого рождения, уже 28 лет. Окна квартиры на седьмом этаже выходят на могилы.

«Мне здесь нормально. Когда я была маленькая, мама гуляла со мной в коляске по кладбищу, потому что там было тихо. Я прекрасно спала. Со своим ребёнком я боюсь ходить на кладбище. Но не в силу каких-то предрассудков, а из-за собак. Сейчас их там много развелось. Недавно вот фотографировались на погосте», — рассказала девушка. Эльвира живёт с видом на Всесвятское кладбище с 1981 года, квартиру ей предоставило государство, так что выбирать было не из чего. «Я совершенно случайно нашла здесь могилу своего деда. Он пропал во время Великой Отечественной войны. Оказалось — его останки в братской могиле. Печально осознавать, что твой родной человек покоится рядом. Только это оставляет отпечаток на восприятии кладбища через дорогу от дома», — рассказала Эльвира.

По словам женщины, когда-то дом и кладбище отделяла большая белая стена, потом её убрали. «Одно время я гуляла по нему, потому что там было тихо и спокойно. На Радоницу я почти не вижу на кладбище людей. Это и не удивительно, оно же совсем древнее. У похороненных здесь, наверное, уже и родственников не осталось. Каждый год 9 мая к монументу приносят цветы. Много полиции вокруг. Однажды пошутила, спросив, от кого они охраняют кладбище», — добавила Эльвира.

Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище Расположено между улицами Таманской, Ставропольской, Осипенко и Ким. Его основали в 1884–1885 годах, но сейчас дореволюционные надгробия не сохранились. В источниках указано, что самые старые захоронения датируются 1920-ми годами, однако журналистка Юга.ру видела на надгробиях даты смерти не раньше 1960-х. Власти закрыли кладбище в 1964 году. Сама Надежда не живёт в доме рядом с кладбищем, но здесь обитают её дети, поэтому она часто сюда приезжает. Квартира находится на шестом этаже. «Дети выбирали жильё, чтобы окна не выходили на кладбище. Но из общего балкона его видно. Всё зависит от внутреннего содержания. Если человек думает о смерти, то соседство с кладбищем ему в любом случае будет казаться неприятным», — рассказала Надежда.

Женщина задумалась, этично ли жить рядом с кладбищем. Если да, то на каком расстоянии от него? «Я думала, что здесь вообще никто ничего уже давно не делает. А потом увидела людей на Радоницу, и достаточно много. И могилы реставрируют, ставят новые памятники, заливают территорию бетоном. Часто наблюдаю, как по кладбищу рабочие ходят, что-то делают. Наверное, власти пока не собираются с погостом ничего делать», — продолжает Надежда. По её словам, весной и летом Дубинское кладбище больше похоже на парк или сквер — видно практически одни деревья. А вот осенью и зимой проглядывают могилы, памятники и многочисленные кресты. «Но мы не присматриваемся к ним. Если бы люди не знали, что там кладбище, то жили бы спокойно. Мы себе подобным голову не забиваем», — подытожила женщина.

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дубинское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Окна Полины не выходят напрямую на кладбище, но «если постараться разглядеть, то его видно». Выбирая квартиру, семья знала, что будет жить рядом с погостом. «Мы даже не поинтересовались, какой вид будет из окон. Мне абсолютно всё равно, есть оно рядом с нами или нет. Оно недействующее, поэтому я на него никак не реагирую. И мистических страхов у меня нет. Я ни разу не видела, чтобы на Радоницу туда кто-то приходил. Кладбище же очень-очень старое», — рассказала Полина.