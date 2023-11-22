В Краснодаре открыли Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет. Эксперт и жители ругают качество стройки и неработающие фонари
Юга.ру посетили одну из ожидаемых зеленых зон в Краснодаре — Николаевский бульвар. Он расположен в микрорайоне Гидростроителей — вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия. Одно самых дорогих благоустройств города последних лет уже вызывает критику экспертов и жителей.
Предыстория. Николаевский бульвар выбрали для благоустройства голосованием в 2021 году. Сдать его должны были до конца 2022 года, а контракт стоил 260 млн рублей. Но год назад цена выросла до 379 млн рублей.
Между улицей Автолюбителей и жилым массивом тянется сеть из 10 артезианских скважин ООО «Краснодар Водоканал» — от гипермаркета на Мачуги до берега Кубани. На участке, где открыли долгожданный бульвар, таких скважин четыре. Они и стали доминантами нового общественного пространства.
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Бульвар представляет собой аллеи в обход слабо просматриваемых кругообразных заборов, которые ограждают сооружения водоканала. Их диаметр от 71 до 75 метров, что заметно сократило размах благоустройства. Еще два забора ограждают башню сотовой связи и хозпостройки.
В центре бульвара расположен амфитеатр. Его сидения обращены к одному из водоканальных заборов и общественному туалету.
На одном из участков бульвара замечена повышенная концентрация лавочек и урн.
На бульваре есть детская и спортивная площадки. На обеих достаточно объектов для игр и упражнений.
Там, где бульвар пересекает автодорога рядом с домом по Гассия, 2, пешеходные переходы расположены слишком далеко друг от друга.
Об удобстве пешеходов позаботились в других местах. У остановки маршруток и автобусов «Кружевная улица» помимо лестницы сделали очень пологий многопролетный пандус для маломобильных и людей с детскими колясками.
Отдельным плюсом стоит отметить светофор на пересечении улиц Невкипелого, Артезианской и проспекта им. писателя Знаменского. Зеленый свет пешеходам придется ждать долго, зато красный машинам загорается по всем направлениям.
Вечером 21 ноября жители пожаловались в телеграм-канале «Типичный Краснодар» на неработающее освещение:
«На Николаевском бульваре фонари на каждом шагу, но они не работают. На площадке бульвара много детей и полная темнота. Люди ходят с фонариками, я чуть с лестницы не упала», — рассказала краснодарка.
С освещением есть и другие проблемы: одному из фонарей не хватало устойчивости.
Тем же вечером благоустройство Николаевского бульвара оценила бывшая главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Сейчас она — замруководителя Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края.
В инстаграм*-сториз Машталир поделилась противоречивыми впечатлениями: ее огорчили систематические проблемы стройки, а сохранение «первоначальной концепции по зонированию и материалам» обрадовало.
«С одной стороны, это первое такое масштабное природное пространство в сверхплотном районе Краснодара. Сам проект, выполненный командой Алисы Жуплевой, я бы даже сказала, выстраданный на обсуждениях с жителями, получился хорошо. Есть много нестандартных и симпатичных решений. Но качество… качество… Это только что сданный объект. Надеюсь, проведут дефектовку и исправят», — рассказала архитектор.
Упомянутая команда Алисы Жуплевой — начальницы отдела проектирования городской среды МКУ «Центр озеленения и экологии» — недавно открыла в Краснодаре еще две зеленые зоны: сквер «Изумрудный» в районе Ейского шоссе и сквер «ЖКХ и ТЭК Е. Г. Суслова»* на пересечении улиц Буденного и Чкалова.
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