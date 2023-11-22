Юга.ру посетили одну из ожидаемых зеленых зон в Краснодаре — Николаевский бульвар. Он расположен в микрорайоне Гидростроителей — вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия. Одно самых дорогих благоустройств города последних лет уже вызывает критику экспертов и жителей.

Предыстория. Николаевский бульвар выбрали для благоустройства голосованием в 2021 году. Сдать его должны были до конца 2022 года, а контракт стоил 260 млн рублей. Но год назад цена выросла до 379 млн рублей.

Между улицей Автолюбителей и жилым массивом тянется сеть из 10 артезианских скважин ООО «Краснодар Водоканал» — от гипермаркета на Мачуги до берега Кубани. На участке, где открыли долгожданный бульвар, таких скважин четыре. Они и стали доминантами нового общественного пространства.