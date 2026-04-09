Краснодарский суд арестовал активы семьи Хахалевых и ее окружения. Генпрокуратура требует изъять имущество

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее родственников

Это произошло после того, как прокуратура подала иск с требованием обратить имущество семьи в доход государства. Причина — нарушения антикоррупционных запретов.

8 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что суд наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой, а также ее мужа, матери и сестры. Последняя тоже работает судьей.

Семья через суды оформляла на себя ценные сельскохозяйственные земли. Эти угодья передавались компаниям, связанным с мужем Елены Хахалевой — Робертом. Таким образом они незаконно завладели земельным фондом площадью больше 12,5 тысяч гектаров.

Это позволило семье постоянно богатеть. Полученные доходы они вкладывали в недвижимость, премиальные машины, предметы роскоши и другие активы.

Наталия Хахалева помогала увеличивать прибыль от незаконной деятельности. Будучи судьей Арбитражного суда, она лично способствовала тому, чтобы компании мужа её сестры освободили от уплаты многомиллионных налогов и других обязательных платежей в бюджет.

С 2014 по 2020 год на мать Елены Хахалевой было записано имущество общей стоимостью больше 100 млн рублей.

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, на имущество еще 36 связанных с ними лиц, на все акции, доли в уставных капиталах, деньги и недвижимость коммерческих организаций, которые связаны с ответчиками. Предварительное заседание состоится 16 апреля.

Напомним, в 2017 году появилась информация, что свадьба дочери Елены Хахалевой обошлась в 2 млн долларов. Бывшая судья назвала сумму надуманной и заявила, что торжество оплатил ее зять. Год спустя Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а потом и отстранили от участия в процессах.

В 2020 году Хахалеву заподозрили в прогулах. Она уезжала из России, хотя в документах стояли отметки, что женщина была на рабочем месте. Потом Хахалеву лишили полномочий и уволили из Краснодарского краевого суда.

Она подала жалобу на это решение, но Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество» и «Служебный подлог». Сама Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года против Хахалевой возбудили уголовное дело.