«Шли дожди и был сильный ветер». Глава Туапсинского округа объяснил, почему крышу разрушенного дроном дома не могут починить с ноября
После одиночного пикета Сергей Бойко назвал сроки ремонта и пообещал пострадавшей временное жилье
25 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале о встрече с местной жительницей Евгенией Третьяковой, выходившей на одиночный пикет у здания городской администрации. Женщина держала плакат с обращением к главе округа: «Мать и ребенок шесть месяцев без жилья. Бойко, сколько нам еще ждать?»
По словам Третьяковой, на письменные обращения она получала отписки, а личные встречи глава отклонял. Реакция последовала сразу же после пикета: в тот же день Сергей Бойко встретился с пострадавшей.
Глава округа объяснил причины задержки погодой. Бойко отметил, что из 100 дней, отведенных на работы, 44 дня шли дожди и был сильный ветер, а при такой погоде по технике безопасности кран не может работать на высоте. Он также указал, что рядом расположены социальные объекты — детские сады и станция скорой помощи. Датой окончания полного ремонта крыши Бойко назвал 23 июня, а к внутренним предчистовым работам подрядчик сможет приступить уже в середине месяца. На время ремонта Третьяковой пообещали предоставить временное жилье — на выбор предложили несколько адресов.
Напомним, в ночь на 25 ноября 2025 года Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак БПЛА. Один из дронов попал в мансардный этаж дома на улице Коммунистической, 14 — квартира Третьяковой полностью выгорела. Муниципальный контракт на ремонт кровли стоимостью 24,5 млн рублей заключили с ООО «Горстрой» 5 февраля, а завершить работы должны были к 16 мая — этот срок подрядчик сорвал. Около 60 человек почти полгода живут под крышей из полиэтиленовой пленки, которая протекает во время дождя. При этом ремонт самой квартиры Третьяковой в контракт не включен, а обещанную единовременную выплату 312 тыс. рублей семья так и не получила.
Как писали Юга.ру, в парламенте Краснодарского края отказались вводить выплаты за поврежденные БПЛА автомобили.