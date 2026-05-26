25 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале о встрече с местной жительницей Евгенией Третьяковой, выходившей на одиночный пикет у здания городской администрации. Женщина держала плакат с обращением к главе округа: «Мать и ребенок шесть месяцев без жилья. Бойко, сколько нам еще ждать?»

По словам Третьяковой, на письменные обращения она получала отписки, а личные встречи глава отклонял. Реакция последовала сразу же после пикета: в тот же день Сергей Бойко встретился с пострадавшей.

Глава округа объяснил причины задержки погодой. Бойко отметил, что из 100 дней, отведенных на работы, 44 дня шли дожди и был сильный ветер, а при такой погоде по технике безопасности кран не может работать на высоте. Он также указал, что рядом расположены социальные объекты — детские сады и станция скорой помощи. Датой окончания полного ремонта крыши Бойко назвал 23 июня, а к внутренним предчистовым работам подрядчик сможет приступить уже в середине месяца. На время ремонта Третьяковой пообещали предоставить временное жилье — на выбор предложили несколько адресов.