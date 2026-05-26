Компаньона владельца «Мартона» и экс-судью Момотова лишили неприкосновенности

Уроженца Кубани теперь могут привлечь к уголовной ответственности по делу о гостиничном бизнесе в Краснодаре

25 мая 2026 года информационное агентство РБК сообщило, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова. Решение, как заявил председатель ВККС Владимир Попов, принято единогласно тайным голосованием. Прекращение отставки автоматически означает снятие судейских льгот, прекращение ежемесячного пожизненного содержания и лишение неприкосновенности.

Вопрос рассматривался по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова. Теперь против экс-судьи может быть возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения, включая арест. Отставку прекратили на основании п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей», который применяется при нарушениях, несоблюдении запретов или нарушении судейской этики.

В центре дела — связи Момотова с краснодарским гостиничным бизнесом. На заседании прозвучало, что с 2007 по 2025 год Момотов был полноценным бизнес-партнером владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и получал прибыль от гостиничного бизнеса. Кроме того, по версии следствия, через подконтрольные суды он помогал Марченко с вводом в эксплуатацию самовольных построек и в земельных спорах, а активы оформлялись на доверенных лиц и родственников. В последнем слове Момотов рассказал, что у него есть лишь квартира и машина 14-летнего возраста, и признался, что был близок к отчаянию из-за происходящего.