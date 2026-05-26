Погибли два человека, рушится старинный мост и закрыты дороги. Наводнение пришло в регионы Северного Кавказа
Регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за сильных продолжительных дождей
25 мая глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в регионах Северного Кавказа из-за сильных дождей оказались подтоплены низменности, 46 домов и 270 участков.
В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение. Экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
Также в республике погиб мужчина — житель села Светлое. Он и двое других жителей пытались проехать на машине залитый водой мост через реку Овечка. Погибший решил выйти из автомобиля — его унесло течением.
Стихия обрушилась на Кубань:
Стихия бушует и в Чечне — там тоже действует штормовое предупреждение. Из-за дождей в Итум-Калинском районе сошел сель — пострадали два человека, одного из которых удалось спасти, второй погиб.
В селе Агишты Шалинского района размыло участок дамбы протяженностью около 300 метров. В связи с этим власти эвакуировали 20 семей из-за угрозы подтопления.
В реке Джалка в селе Мескер-Юрт поднялся уровень воды — подтопило 45 домов, затопило восемь. Уровень воды достиг неблагоприятной отметки и в реке Басс. Также в МЧС сообщили, что подтоплены 12 домов и участков в Грозненском и Шалинском районах.
В Дагестане также прошли дожди. Из-за ливней закрыли движение на четырех участках дорог, 16 населенных пунктов в Курахском и Чародинском районах оставались без транспортного сообщения. На данный момент остаются закрытыми два участка дороги, и нельзя проехать к трем селам.
В Хасавюрте поднялся уровень воды в реке Ярык-Су, а в Махачкале деревья падают на дорогу и автомобили. Уровень воды до опасных отметок поднялся также в реках Терек и Акташ.
Кроме того, в Табасаранском районе из-за дождей рухнула часть конструкции старого моста Зюртин у села Ругуж. Это самый высокий арочный мост в регионе, который построили в 1920 году из натурального камня. Движение транспорта через мост закрыли 15 лет назад, когда рядом открыли новую переправу. С тех пор мост оставался пешеходным.
Местные жители бьют тревогу из-за разрушения объекта. В ближайшее время на место выедут специалисты, чтобы оценить ситуацию.
Также в Северной Осетии экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз погоды минимум до 27 мая.
Напомним, что в марте и апреле 2026 года в регионах Северного Кавказа уже было наводнение. 28 марта в Дагестане под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Специалисты эвакуировали тысячи жителей региона. 5 апреля регион снова оказался под воздействием стихии — погибли шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей, были подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
В конце марта из-за наводнения также пострадала Чечня — были повреждены более 3 тыс. домов. Жителей Гудермеса и еще нескольких населенных пунктов эвакуировали. Были разрушены 30 мостов: 15 автомобильных и 15 пешеходных.
В обеих республиках был введен режим ЧС федерального уровня.
Как писали Юга.ру, 22 мая под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов.