Погибли два человека, рушится старинный мост и закрыты дороги. Наводнение пришло в регионы Северного Кавказа

Также в республике погиб мужчина — житель села Светлое. Он и двое других жителей пытались проехать на машине залитый водой мост через реку Овечка. Погибший решил выйти из автомобиля — его унесло течением.

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение. Экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

25 мая глава МЧС России Александр Куренков сообщил , что в регионах Северного Кавказа из-за сильных дождей оказались подтоплены низменности, 46 домов и 270 участков.

Стихия бушует и в Чечне — там тоже действует штормовое предупреждение. Из-за дождей в Итум-Калинском районе сошел сель — пострадали два человека, одного из которых удалось спасти, второй погиб.

В селе Агишты Шалинского района размыло участок дамбы протяженностью около 300 метров. В связи с этим власти эвакуировали 20 семей из-за угрозы подтопления.

В реке Джалка в селе Мескер-Юрт поднялся уровень воды — подтопило 45 домов, затопило восемь. Уровень воды достиг неблагоприятной отметки и в реке Басс. Также в МЧС сообщили, что подтоплены 12 домов и участков в Грозненском и Шалинском районах.

В Дагестане также прошли дожди. Из-за ливней закрыли движение на четырех участках дорог, 16 населенных пунктов в Курахском и Чародинском районах оставались без транспортного сообщения. На данный момент остаются закрытыми два участка дороги, и нельзя проехать к трем селам.

В Хасавюрте поднялся уровень воды в реке Ярык-Су, а в Махачкале деревья падают на дорогу и автомобили. Уровень воды до опасных отметок поднялся также в реках Терек и Акташ.