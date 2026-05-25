В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду. Узнали адреса и график

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре опубликовали график двухнедельных отключений горячей воды в июне

Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» опубликовала график отключений горячей воды в июне 2026 года. На теплосетях будут проводить плановые работы, поэтому ресурс ограничат на две недели сразу в нескольких районах

С 1 по 15 июня ресурса не будет в Центральном микрорайоне по адресам:

  • Кирова, 50/1;
  • Красина, 2, 3/6;
  • Кубанская Набережная, 52/3.

С 15 по 28 июня воду также отключат в центре города:

  • Гимназическая, 24, 40/1, 60/2;
  • Гоголя, 65;
  • Красноармейская, 17/1, 39/1;
  • Октябрьская, 67;
  • Рашпилевская, 34/1.

С 17 июня по 1 июля отключения коснутся микрорайонов ТЭЦ, КСК, Комсомольского и Черемушки:

  • 2-я Заречная, 104/2;
  • 30-й Иркутской Дивизии;
  • Айвазовского, 110/3, 97;
  • Димитрова, 131/3;
  • Дмитрия Благоева, 11/1;
  • Игнатова, 27/2, 4/5;
  • Молодежная, 6;
  • Новая, 9;
  • Онежская, 7;
  • Приозерная, 4/1;
  • Приозерная, 9/1;
  • Селезнева, 216/2, 86/3;
  • Селезнева, 86/3;
  • Симферопольская, 42/2;
  • Сормовская, 9/3, 114/3, 12/13, 169/1, 171, 173/1, 177/2, 183/2, 189/3, 203/1;
  • Ставропольская, 155/2, 185/4, 201/1, 213/2;
  • Старокубанская, 115/1, 125 и 127;
  • Стасова, 142/2, 153/1, 167/1;
  • Тюляева, 15, 22/1, 31/1, 7/4, 78/2;
  • Уральская, 115/3, 156, 158/7, 164/3, 184/3, 202/1, 81Б.

С 29 июня по 12 июля воды не будет в Центральном микрорайоне:

  • Гудимы, 21/2, 54/2, 64/2;
  • Кондратенко, 6;
  • Красная, 1;
  • Мира, 53.

Как писали Юга.ру, в мае в Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов за газ — жители греют воду в чайниках.

