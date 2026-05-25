В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду. Узнали адреса и график
Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» опубликовала график отключений горячей воды в июне 2026 года. На теплосетях будут проводить плановые работы, поэтому ресурс ограничат на две недели сразу в нескольких районах
С 1 по 15 июня ресурса не будет в Центральном микрорайоне по адресам:
- Кирова, 50/1;
- Красина, 2, 3/6;
- Кубанская Набережная, 52/3.
С 15 по 28 июня воду также отключат в центре города:
- Гимназическая, 24, 40/1, 60/2;
- Гоголя, 65;
- Красноармейская, 17/1, 39/1;
- Октябрьская, 67;
- Рашпилевская, 34/1.
С 17 июня по 1 июля отключения коснутся микрорайонов ТЭЦ, КСК, Комсомольского и Черемушки:
- 2-я Заречная, 104/2;
- 30-й Иркутской Дивизии;
- Айвазовского, 110/3, 97;
- Димитрова, 131/3;
- Дмитрия Благоева, 11/1;
- Игнатова, 27/2, 4/5;
- Молодежная, 6;
- Новая, 9;
- Онежская, 7;
- Приозерная, 4/1;
- Приозерная, 9/1;
- Селезнева, 216/2, 86/3;
- Симферопольская, 42/2;
- Сормовская, 9/3, 114/3, 12/13, 169/1, 171, 173/1, 177/2, 183/2, 189/3, 203/1;
- Ставропольская, 155/2, 185/4, 201/1, 213/2;
- Старокубанская, 115/1, 125 и 127;
- Стасова, 142/2, 153/1, 167/1;
- Тюляева, 15, 22/1, 31/1, 7/4, 78/2;
- Уральская, 115/3, 156, 158/7, 164/3, 184/3, 202/1, 81Б.
С 29 июня по 12 июля воды не будет в Центральном микрорайоне:
- Гудимы, 21/2, 54/2, 64/2;
- Кондратенко, 6;
- Красная, 1;
- Мира, 53.
