Ну Кубани построят завод по переработке семян за 6 млрд рублей. Где он появится?
На Кубани построят предприятие, которое закроет четверть российского рынка семян подсолнечника
25 мая глава Староминского района Алексей Кияшко сообщил, что в Краснодарском крае строят завод по переработке семян подсолнечника. Проектом занимается ООО «Хелианта».
Инвестиции в завод составят больше 6 млрд рублей.
Читайте также:
Новое предприятие должны сдать в эксплуатацию до конца 2027 года. Как отметил Кияшко, завод сможет обеспечить четверть всей потребности России в семенах подсолнечника.
«Мы обеспечим внутренний рынок качественными отечественными продуктами. И, конечно, это новые рабочие места для нашего района. Уже создано больше 50 рабочих мест, а в перспективе — больше 100», — написал Алексей Кияшко в своем телеграм-канале.
После выхода на полную мощность завод сможет обрабатывать до 19 тыс. тонн семенного вороха с площади 15 тыс. гектаров.
Как писали Юга.ру, в поселке Победитель под Краснодаром планируют построить предприятие по переработке рыбы за 200 млн рублей.