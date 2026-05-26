Каждый четвертый — за кремацию. ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к похоронам
Традиционное погребение по-прежнему лидирует, но в крупных городах кремация выходит на первое место
25 мая 2026 года ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о похоронах. Традиционное погребение наиболее приемлемым вариантом после смерти назвали 40% опрошенных, кремацию — 27%, а 12% ответили, что для них это не имеет значения. Передать тело для медицинских целей готовы 4% респондентов.
Женщины выбирали кремацию чаще мужчин — 30% против 24%. Среди жителей городов-миллионников этот вариант назвали 32%, а среди москвичей и петербуржцев — 37%. В крупных городах кремация и вовсе выходит на первое место. Социологи связывают закрепление этой нормы с пандемией: ковидный период увеличил нагрузку на крематории и сделал кремацию более привычной для больших городов.
Опрос затронул и финансовую сторону. По оценке большинства ответивших, организация похорон в среднем обходится более чем в 180 тыс. рублей. При этом, как отмечают социологи, «похоронную компетентность» россиян нельзя назвать высокой — лишь 47% знают, что делать в случае смерти близкого и куда обращаться.
Напомним, что Краснодар остается одним из крупнейших городов юга России без собственного крематория. На Кубани их всего два: первый открылся в Новороссийске в 2016 году, еще один — в 2024-м в Крымском районе у станицы Варениковской, причем местные власти какое-то время через суд требовали признать его постройку незаконной.
Власти Краснодара обсуждают строительство крематория с 2011 года. Комплекс должен появиться на новом кладбище у хутора Копанского. В апреле 2026 года стартовал второй этап строительства погоста, тогда как крематорий обещают возвести только на пятом. Точных сроков у этого проекта до сих пор нет.
