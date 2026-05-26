Каждый четвертый — за кремацию. ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к похоронам

25 мая 2026 года ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о похоронах. Традиционное погребение наиболее приемлемым вариантом после смерти назвали 40% опрошенных, кремацию — 27%, а 12% ответили, что для них это не имеет значения. Передать тело для медицинских целей готовы 4% респондентов.

Женщины выбирали кремацию чаще мужчин — 30% против 24%. Среди жителей городов-миллионников этот вариант назвали 32%, а среди москвичей и петербуржцев — 37%. В крупных городах кремация и вовсе выходит на первое место. Социологи связывают закрепление этой нормы с пандемией: ковидный период увеличил нагрузку на крематории и сделал кремацию более привычной для больших городов.

Опрос затронул и финансовую сторону. По оценке большинства ответивших, организация похорон в среднем обходится более чем в 180 тыс. рублей. При этом, как отмечают социологи, «похоронную компетентность» россиян нельзя назвать высокой — лишь 47% знают, что делать в случае смерти близкого и куда обращаться.