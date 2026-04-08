Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей

Суд обратил в доход государства имущество Анны Миньковой. В списке изъятого — 21 объект

Прокуратура доказала, что в период нахождения на госслужбе чиновница приобрела недвижимость и машины, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы. Купленные активы она оформляла на своих близких родственников.

8 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Прикубанский районный суд обратил в доход государства имущество, которое принадлежало бывшему вице-губернатору Краснодарского края Анне Миньковой и членам ее семьи.

Семья Миньковой получила права на 21 объект — как движимого, так и недвижимого имущества. Его общая стоимость составила больше 110 млн рублей. Однако рыночная цена — около 339 млн рублей.

Часть этого имущества к началу следствия Миньковы продали. Поэтому суд решил взыскать с семьи еще 90 млн рублей — эквивалент стоимости реализованных объектов.

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения и отправили под домашний арест до конца марта.