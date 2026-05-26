Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах — они помогают выявлять использование VPN

Как уточнили в РКН, информацию об адресах операторы обязаны направлять после получения специального уведомления. В марте такие извещения разослали в 1359 компаний. Сколько из них отреагировали должным образом, в ведомстве не уточнили.

26 мая «Известия» сообщили , что Роскомнадзор привлек к административной ответственности 85 телеком-компаний. Причина — непредоставление властям сведений об IP-адресах, которые принадлежат абонентам. Об этом изданию сообщили в надзорном ведомстве.

Действующее законодательство обязывает операторов информировать Роскомнадзор о смене IP-адресов в течение одного дня. В особых случаях срок сокращается до одного часа. Невыполнение этого требования влечет за собой штрафы.

Официальная причина, которую называет Роскомнадзор, — необходимость противодействовать компьютерным атакам, включая DDoS-атаки. Однако, как пояснил источник газеты, близкий к одному из операторов связи, реальная цель сбора данных об IP-адресах иная. Эти сведения позволяют определить, пользуется ли абонент VPN для обхода блокировок.

Оответственность для операторов может наступать сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная сумма взыскания достигает 500 тыс. рублей. При повторном нарушении — до 1 млн рублей.

Проблема для операторов не только в штрафах, но и в финансовой нагрузке на бизнес. По сллвам партнера ComNews Research Леонида Коника, необходимое оборудование стоит очень дорого. Кроме того, чтобы соответствовать требованиям Роскомнадзора, телеком-компаниям приходится нанимать дополнительный персонал. Для малых и средних провайдеров такие расходы становятся особенно ощутимыми.