Приток воды в Краснодарское водохранилище может увеличиться в два раза из-за ливней — они будут идти до 29 мая
В Краснодарском крае ожидаются ливни, подъемы воды в реках и водохранилище
Краевой гидрометцентр опубликовал спецдоклад о непогоде на Кубани с 26 по 29 мая. Речь идет о территории всего региона, за исключением Сочи.
Во все дни ожидаются дожди и сильные ливни. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в южной и центральной частях края 28 и 29 мая.
Также отмечается повышенная водность рек — от 130% до 200% от нормы. В отдельных водоемах, например в реке Лаба в Лабинске, уровень воды превышает опасную отметку на 29 см.
Кроме того, приток воды в Краснодарское водохранилище остается высоким — 936 кубометров в секунду при норме 688. По данным синоптиков, в ближайшие пять дней приток может достигнуть 1800 кубометров в секунду.
Как писали Юга.ру, 22 мая под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов.