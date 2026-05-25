Приток воды в Краснодарское водохранилище может увеличиться в два раза из-за ливней — они будут идти до 29 мая

  Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
В Краснодарском крае ожидаются ливни, подъемы воды в реках и водохранилище

Краевой гидрометцентр опубликовал спецдоклад о непогоде на Кубани с 26 по 29 мая. Речь идет о территории всего региона, за исключением Сочи.

Во все дни ожидаются дожди и сильные ливни. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в южной и центральной частях края 28 и 29 мая.

Также отмечается повышенная водность рек — от 130% до 200% от нормы. В отдельных водоемах, например в реке Лаба в Лабинске, уровень воды превышает опасную отметку на 29 см.

Кроме того, приток воды в Краснодарское водохранилище остается высоким — 936 кубометров в секунду при норме 688. По данным синоптиков, в ближайшие пять дней приток может достигнуть 1800 кубометров в секунду.

Как писали Юга.ру, 22 мая под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов.

