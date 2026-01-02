МЧС Кубани перестало вести свой телеграм-канал

МЧС Краснодарского края со 2 января прекратило публиковать экстренные предупреждения и оперативные сводки в своем телеграм-канале

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю 2 января объявило о том, что перестает вести свой телеграм-канал. «Все официальные новости, оперативные сводки, профилактические материалы и экстренные предупреждения теперь будут публиковаться в нашем канале в мессенджере МАХ», — говорится в сообщении.

В отличие от Telegram, информацию в мессенджере МАХ нельзя увидеть тем, у кого не установлено одноименное приложение, в то время как публикации в Telegram открываются в любом браузере и ими можно делиться, просто переслав ссылку на пост. Более 7500 подписчиков телеграм-канала МЧС Кубани остаются без оповещений, которые могут оказаться жизненно важными, в то время, как:

— Белореченский район с 31 декабря почти полностью отключен от электричества, теплоснабжения и водоотведения;

— более 20 тысяч жителей Апшеронского района третьи сутки остаются без света;

— по всему краю продолжаются задержки поездов, вызванные завалами снега;

— в ночь на 3 января в Анапе и Темрюкском районе объявлено предупреждение о сильном ветре и 4-метровых волнах;

— еще одно штормовое предупреждение о сильном ветре действует до конца 3 января по всему региону;

— на реках Геленджика и Туапсинского района 4-5 января прогнозируют резкий подъем уровня воды;

— беспилотная опасность в регионе объявляется практически каждый день.