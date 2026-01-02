МЧС Кубани перестало вести свой телеграм-канал

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МЧС Краснодарского края со 2 января прекратило публиковать экстренные предупреждения и оперативные сводки в своем телеграм-канале

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю 2 января объявило о том, что перестает вести свой телеграм-канал.

«Все официальные новости, оперативные сводки, профилактические материалы и экстренные предупреждения теперь будут публиковаться в нашем канале в мессенджере МАХ», — говорится в сообщении.

Читайте также:

В отличие от Telegram, информацию в мессенджере МАХ нельзя увидеть тем, у кого не установлено одноименное приложение, в то время как публикации в Telegram открываются в любом браузере и ими можно делиться, просто переслав ссылку на пост.

Более 7500 подписчиков телеграм-канала МЧС Кубани остаются без оповещений, которые могут оказаться жизненно важными, в то время, как:
— Белореченский район с 31 декабря почти полностью отключен от электричества, теплоснабжения и водоотведения;
— более 20 тысяч жителей Апшеронского района третьи сутки остаются без света;
— по всему краю продолжаются задержки поездов, вызванные завалами снега;
— в ночь на 3 января в Анапе и Темрюкском районе объявлено предупреждение о сильном ветре и 4-метровых волнах;
еще одно штормовое предупреждение о сильном ветре действует до конца 3 января по всему региону;
— на реках Геленджика и Туапсинского района 4-5 января прогнозируют резкий подъем уровня воды;
— беспилотная опасность в регионе объявляется практически каждый день.

Напомним, что в декабре 2025 года ректору КубГУ под давлением общественности пришлось отменить приказ декана художественно-графического факультета о принудительной установке мессенджера MAX студентами и преподавателями.

Аварии МЧС Социальные сети

Новости

МЧС Кубани перестало вести свой телеграм-канал
В Анапе и Темрюкском районе ожидается шторм с 4-метровыми волнами до 4 метров высотой
Глава Белореченского района назвал работу энергетиков «отвратительной»
В парке «Краснодар» установили новую скульптуру
У 28 тысяч жителей Апшеронского района вторые сутки нет света
В РЖД пообещали бонусы всем пассажирам, вынужденно встретившим Новый год на Юге России в опаздывающих поездах

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте