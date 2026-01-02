У 28 тысяч жителей Апшеронского района вторые сутки нет света

Краснодарский край

В четырех сельских поселениях в Апшеронском районе Краснодарского края с 31 декабря отключено электричество

Глава Апшеронского района Алексей Передереев в своем телеграм-канале рассказал о сложной ситуации после обильного снегопада и о том, как власти устраняют последствия разгула стихии.

По словам чиновника, по состоянию на середину дня 2 января электричества нет в четырех сельских поселениях района: Кабардинском, Куринском, Мезмайском и Отдаленном. Частично отключен свет в Апшеронске, Нефтегорске, Хадыженске, а также в Нижегородском, Новополянском и Тверском сельских поселениях. Всего без электроэнергии остались 28 тысяч жителей муниципалитета.

В ночь на 1 января в Апшеронском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Пункты обогрева и временного размещения открыли в Апшеронске (на базе аварийно-спасательного отряда, ул. Ленина, 112) и Хадыженске (в городской больнице, ул. Больничная, 16).

По словам Передереева, от снежных заносов расчищены все основные дороги района кроме той, что ведет в Отдаленное сельское поселение.

«Благодарю все службы, которые работают в круглосуточном режиме, чтобы в наши дома вернулись свет и тепло. Напоминаю, что по всем экстренным вопросам необходимо обращаться по единому номеру 112», — резюмирует чиновник.

Ранее стало известно, что в РЖД приняли решение вознаградить бонусными баллами компании всех пассажиров, которым из-за снежных заносов пришлось встретить Новый год в поездах Северо-Кавказской железной дороги.

