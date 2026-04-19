В Общественной палате предложили ввести «пятую четверть» в российских школах. В Минпросвещения идею не оценили

В Общественной палате заявили, что школьникам нужно продлить учебный год на две недели. Минпросвещения РФ назвало идею нецелесообразной

19 апреля «ТАСС» сообщило, что заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в российских школах «пятую четверть» — продлить учебный год на две недели, до середины июня.

Он заявил, что дополнительные дни можно отвести под творческие внепредметные занятия, «на которые в течение года не хватает времени».

В тот же день Минпросвещения России отреагировало на предложение Гриба, назвав идею нецелесообразной. В министерстве подчеркнули, что каникулы предназначены для отдыха и оздоровления школьников, а творческими и другими мероприятиями дети могут заниматься в летних лагерях с дневным пребыванием.

Отметим, что в 2026 году летние каникулы продлятся 97 дней — с 27 мая по 31 августа. Это касается школьников с 1 по 8-й и 10-й классов, которым не нужно сдавать государственные экзамены.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября 2026 года в российских школах начнут преподавать курс «Моя семья».

От всего Атомного сердца
17 апреля, 17:17 Реклама
От всего Атомного сердца
«Пятёрочка» и Atomic Heart разыгрывают автомобиль, технику и эксклюзивные аксессуары
