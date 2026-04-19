В Общественной палате предложили ввести «пятую четверть» в российских школах. В Минпросвещения идею не оценили
19 апреля «ТАСС» сообщило, что заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в российских школах «пятую четверть» — продлить учебный год на две недели, до середины июня.
Он заявил, что дополнительные дни можно отвести под творческие внепредметные занятия, «на которые в течение года не хватает времени».
В тот же день Минпросвещения России отреагировало на предложение Гриба, назвав идею нецелесообразной. В министерстве подчеркнули, что каникулы предназначены для отдыха и оздоровления школьников, а творческими и другими мероприятиями дети могут заниматься в летних лагерях с дневным пребыванием.
Отметим, что в 2026 году летние каникулы продлятся 97 дней — с 27 мая по 31 августа. Это касается школьников с 1 по 8-й и 10-й классов, которым не нужно сдавать государственные экзамены.
