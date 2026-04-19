В Таганроге после атаки БПЛА пострадали три человека и инфраструктура
В ночь на 19 апреля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Есть пострадавшие
19 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за ночной атаки беспилотников в Таганроге пострадала коммерческая инфраструктура. Произошло возгорание на территории складских помещений.
Глава Таганрога Светлана Камбулова также сообщила о повреждении здания колледжа и 10 автомобилей. Пострадали три человека — им уже оказана медицинская помощь. На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы.
Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева и Приморского парка оцеплены — там в ближайшее время к работе приступят саперы. Камбулова подчеркнула, что в связи с этим движение общественного транспорта по улице Инструментальной изменено.
Помимо этого, Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА также уничтожен в Неклиновском районе. Оттуда информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
По данным Минобороны России, в ночь на 19 апреля были перехвачены и уничтожены 13 БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.
Как писали Юга.ру, 6 апреля БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары.
