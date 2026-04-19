В Таганроге после атаки БПЛА пострадали три человека и инфраструктура

Ростовская область

Распечатать

  • Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
В ночь на 19 апреля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Есть пострадавшие

19 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за ночной атаки беспилотников в Таганроге пострадала коммерческая инфраструктура. Произошло возгорание на территории складских помещений.

Глава Таганрога Светлана Камбулова также сообщила о повреждении здания колледжа и 10 автомобилей. Пострадали три человека — им уже оказана медицинская помощь. На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева и Приморского парка оцеплены — там в ближайшее время к работе приступят саперы. Камбулова подчеркнула, что в связи с этим движение общественного транспорта по улице Инструментальной изменено.

Атака БПЛА на Туапсе:

Помимо этого, Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА также уничтожен в Неклиновском районе. Оттуда информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

По данным Минобороны России, в ночь на 19 апреля были перехвачены и уничтожены 13 БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.

Как писали Юга.ру, 6 апреля БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары.

Пожары Происшествия Ростовская область СВО

Все материалы по теме:

Новости

В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов
В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами
У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?
Цветаева, Ахматова, Тушнова. В Краснодаре покажут спектакль о трех поэтессах
Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину

Лента новостей

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
17 апреля, 12:15
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

Реклама на сайте