В Анапе и Темрюкском районе ожидается шторм с 4-метровыми волнами до 4 метров высотой

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение для жителей Анапы и Темрюкского района. Там, по прогнозу ведомства, в ночь со 2 на 3 января, а также на всем протяжении 3 января ожидается южный ветер порывами до 25 м/с, а на море — волны высотой до 4 метров.

В связи с этим МЧС рекомендует:

— переждать непогоду дома;

— плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон по возможности защитить ставнями или щитами;

— убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы;

— погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;

— не оставлять детей без присмотра;

— тем, кто во время сильного ветра оказался на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.