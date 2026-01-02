В Анапе и Темрюкском районе ожидается шторм с 4-метровыми волнами до 4 метров высотой
Краевое МЧС предупредило жителей Анапы и Темрюкского района о сильном ветре и шторме в ночь на 3 января
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение для жителей Анапы и Темрюкского района. Там, по прогнозу ведомства, в ночь со 2 на 3 января, а также на всем протяжении 3 января ожидается южный ветер порывами до 25 м/с, а на море — волны высотой до 4 метров.
В связи с этим МЧС рекомендует:
— переждать непогоду дома;
— плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон по возможности защитить ставнями или щитами;
— убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы;
— погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;
— не оставлять детей без присмотра;
— тем, кто во время сильного ветра оказался на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.
