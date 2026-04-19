В Краснодаре улицу Есенина начнут асфальтировать в июне 2026 года
Мэр Краснодара рассказал, что на улице Есенина уже готова часть основания, а в начале лета начнут укладку асфальта
19 апреля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Музыкальном микрорайоне на улице Есенина в июне 2026 года приступят к укладке асфальта.
По словам главы города, дорожники столкнулись с большим количеством неучтенных сетей, однако «эту трудность почти преодолели». Он добавил, что на улице Есенина уже готова большая часть основания, а до июня закончат работы с канализацией, ливневкой и электрикой.
Также мэр сообщил, что весной будет заключен контракт на реконструкцию второго этапа улицы — от улицы Гомельской до улицы Петра Метальникова. Ранее Юга.ру писали, что 8 апреля завершился конкурс по поиску подрядчика, который выполнит работы.
Отметим: 14 апреля стало известно, что финальный этап реконструкции улицы Есенина в Краснодаре планируют завершить только к 29 февраля 2028 года. Изначально мэрия обещала сдать объект в 2027 году, однако в проекте контракта сроки сдвинулись. Официальных разъяснений причин задержки от властей пока не поступало.
Напомним, первый этап реконструкции улицы Есенина стартовал 17 апреля 2025 года. Подрядчиком выступила ООО «Веста». Ранее она занималась строительством трамвайной линии на Московской, в ходе которого вскрылись факты нецелевого использования бюджетных средств. Кроме того, фирма недавно фигурировала в антикоррупционном иске прокуратуры — ее подозревают в выплате откатов для получения госконтрактов.
За 1 млрд рублей из разбитой улицы Есенина планируют создать «современную магистраль». Проект включает расширение дороги до трех полос, обустройство тротуаров и велодорожек, установку нового освещения и строительство ливневок.
Как писали Юга.ру, с 17 апреля в Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской.