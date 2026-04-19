В Краснодаре улицу Есенина начнут асфальтировать в июне 2026 года

Мэр Краснодара рассказал, что на улице Есенина уже готова часть основания, а в начале лета начнут укладку асфальта

19 апреля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Музыкальном микрорайоне на улице Есенина в июне 2026 года приступят к укладке асфальта.

По словам главы города, дорожники столкнулись с большим количеством неучтенных сетей, однако «эту трудность почти преодолели». Он добавил, что на улице Есенина уже готова большая часть основания, а до июня закончат работы с канализацией, ливневкой и электрикой.

Также мэр сообщил, что весной будет заключен контракт на реконструкцию второго этапа улицы — от улицы Гомельской до улицы Петра Метальникова. Ранее Юга.ру писали, что 8 апреля завершился конкурс по поиску подрядчика, который выполнит работы.