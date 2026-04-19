В Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской

  Ул. Российская © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2025 года
    Ул. Российская © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2025 года

В Краснодаре на улице Российской обновят систему ливневок. В связи с этим движение транспорта изменено

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 17 апреля и до конца августа 2026 года будет ограничено движение по улице Российской. Речь идет об участке по направлению к Гаражному переулку — от дома № 257А до № 255/5.

Водителям придется объезжать перекрытый участок по двум полосам встречного движения. Автомобилистам, движущимся в обратную сторону — к улице Петра Метальникова, — будет доступна только одна полоса.

  Схема движения по улице Российской © Скриншот сайта администрации Краснодара
    Схема движения по улице Российской © Скриншот сайта администрации Краснодара

Ограничения связаны со строительством канализационно-насосной станции, которую планируют запустить в сентябре 2026 года. Она необходима для стабильной работы системы водоотведения и ливневок.

Как писали Юга.ру, 23 марта власти Краснодара пообещали выровнять дороги в Музыкальном микрорайоне. 

