В Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской

В Краснодаре на улице Российской обновят систему ливневок. В связи с этим движение транспорта изменено

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 17 апреля и до конца августа 2026 года будет ограничено движение по улице Российской. Речь идет об участке по направлению к Гаражному переулку — от дома № 257А до № 255/5.

Водителям придется объезжать перекрытый участок по двум полосам встречного движения. Автомобилистам, движущимся в обратную сторону — к улице Петра Метальникова, — будет доступна только одна полоса.