В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия

  © Скриншот фото из телеграм-канала фестиваля «Выше звука»
Фестиваль музыки и науки ищет участников творческой лаборатории, которая пройдет на Северном Кавказе с 5 по 21 августа

Телеграм-канал ежегодного фестиваля «Выше звука» объявил набор участников в творческую лабораторию-резиденцию «Живая традиция». Она состоится в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии с 5 по 21 августа.

Заявку могут подать музыканты, профессиональные композиторы и хореографы из России и других стран в возрасте до 40 лет включительно, которые создадут новые произведения. При этом композиции или танцы могут быть выполнены в национальном, народном, классическом или современном стилях.

В рамках резиденции участники:

  • познакомятся с учеными, деятелями искусства и хранителями местных обычаев;
  • изучат архивные материалы по истории культуры, легендам и преданиям, народным традициям в песнях и танцах;
  • отправятся на экскурсии и пешие прогулки с археологом по заповедным зонам;
  • проведут репетиции с народными ансамблями СКФО;
  • поучаствуют в мастер-классах и творческих встречах;
  • создадут новые произведения для программ локальных национальных коллективов.

В Сириусе летом пройдет VK Fest:

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке до 3 мая. Нужно приложить портфолио со ссылками на работы, фото и видео, а также мотивационное письмо.

Резидентам оплатят дорогу, проживание и питание, а также предоставят гонорар. Иностранным участникам покроют расходы на оформление визы.

«Для хореографов это возможность выйти за рамки привычных паттернов и найти новый язык движений в уникальном культурном контексте. Для композиторов — вслушаться в ритмы Северного Кавказа: от шума ветра и шагов по камням до эха, которое само превращается в мелодию», — написали организаторы.

Резиденция-лаборатория «Живая традиция» в четвертый раз пройдет в рамках фестиваля музыки и науки «Выше звука», который в этом году отметит пятилетие и состоится на курорте «Архыз» с 12 по 26 августа.

В 2026 году к «Выше звука» присоединятся известные оркестры и творческие коллективы из разных регионов России и мира, которые дадут концерты в горах. Впервые среди участников будут иностранные солисты.

Помимо привычных оркестровых инструментов прозвучат арфа, орган и терменвокс, а также кавказские — шичепшин, домбра, пхачич и гармоника.

Также в программе фестиваля — лекции, прогулки и встречи с философами, археологами, ботаниками, орнитологами и астрофизиками и другими учеными. Научная программа будет исследовать три направления: человек, природа и космос.

Как писали Юга.ру, музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара.

В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами
У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?
Цветаева, Ахматова, Тушнова. В Краснодаре покажут спектакль о трех поэтессах
Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину
Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
От всего Атомного сердца
Вчера, 17:17 Реклама
«Пятёрочка» и Atomic Heart разыгрывают автомобиль, технику и эксклюзивные аксессуары
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

