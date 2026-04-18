В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов
Фестиваль музыки и науки ищет участников творческой лаборатории, которая пройдет на Северном Кавказе с 5 по 21 августа
Телеграм-канал ежегодного фестиваля «Выше звука» объявил набор участников в творческую лабораторию-резиденцию «Живая традиция». Она состоится в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии с 5 по 21 августа.
Заявку могут подать музыканты, профессиональные композиторы и хореографы из России и других стран в возрасте до 40 лет включительно, которые создадут новые произведения. При этом композиции или танцы могут быть выполнены в национальном, народном, классическом или современном стилях.
В рамках резиденции участники:
- познакомятся с учеными, деятелями искусства и хранителями местных обычаев;
- изучат архивные материалы по истории культуры, легендам и преданиям, народным традициям в песнях и танцах;
- отправятся на экскурсии и пешие прогулки с археологом по заповедным зонам;
- проведут репетиции с народными ансамблями СКФО;
- поучаствуют в мастер-классах и творческих встречах;
- создадут новые произведения для программ локальных национальных коллективов.
Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке до 3 мая. Нужно приложить портфолио со ссылками на работы, фото и видео, а также мотивационное письмо.
Резидентам оплатят дорогу, проживание и питание, а также предоставят гонорар. Иностранным участникам покроют расходы на оформление визы.
«Для хореографов это возможность выйти за рамки привычных паттернов и найти новый язык движений в уникальном культурном контексте. Для композиторов — вслушаться в ритмы Северного Кавказа: от шума ветра и шагов по камням до эха, которое само превращается в мелодию», — написали организаторы.
Резиденция-лаборатория «Живая традиция» в четвертый раз пройдет в рамках фестиваля музыки и науки «Выше звука», который в этом году отметит пятилетие и состоится на курорте «Архыз» с 12 по 26 августа.
В 2026 году к «Выше звука» присоединятся известные оркестры и творческие коллективы из разных регионов России и мира, которые дадут концерты в горах. Впервые среди участников будут иностранные солисты.
Помимо привычных оркестровых инструментов прозвучат арфа, орган и терменвокс, а также кавказские — шичепшин, домбра, пхачич и гармоника.
Также в программе фестиваля — лекции, прогулки и встречи с философами, археологами, ботаниками, орнитологами и астрофизиками и другими учеными. Научная программа будет исследовать три направления: человек, природа и космос.
