В Новороссийске к летнему сезону обновят пляжи, усилят безопасность и систему оповещения

Власти Новороссийска к 1 июня обновят и обезопасят 30 пляжных территорий

19 апреля издание «Новороссийский рабочий» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления курортов и туризма Новороссийска Наталью Леонову сообщило, что в городе к 1 июня обновят пляжи и систему оповещения отдыхающих.

По ее словам, к началу курортного сезона на пляжах Дюрсо, Суджукская коса, Широкая Балка и «Дельфин» установят новые спасательные вышки, обновят оборудование и создадут условия для маломобильных граждан.

Кроме того, проведут исследования морского дна, чтобы убрать металлические штыри и крупные камни, поросшие мхом.