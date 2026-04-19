В Новороссийске к летнему сезону обновят пляжи, усилят безопасность и систему оповещения

Краснодарский край

    Пустой пляж в Новороссийске © Фото Александры Савичевой, unsplash.com

Власти Новороссийска к 1 июня обновят и обезопасят 30 пляжных территорий

19 апреля издание «Новороссийский рабочий» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления курортов и туризма Новороссийска Наталью Леонову сообщило, что в городе к 1 июня обновят пляжи и систему оповещения отдыхающих.

По ее словам, к началу курортного сезона на пляжах Дюрсо, Суджукская коса, Широкая Балка и «Дельфин» установят новые спасательные вышки, обновят оборудование и создадут условия для маломобильных граждан.

Кроме того, проведут исследования морского дна, чтобы убрать металлические штыри и крупные камни, поросшие мхом.

Отдельное внимание уделят оперативному оповещению граждан и планам эвакуации при объявлении угрозы атаки БПЛА. Власти планируют провести учения, чтобы понять, как эвакуировать туристов с больших пляжей, например с Суджукской косы. Также за обстановкой на побережье будут следить с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Помимо этого, планируется усилить контроль за работой спасателей и санитарным состоянием пляжей — будут установлены информационные щиты там, где пробы воды не соответствуют норме.

Отметим, что всего к летнему сезону в городе планируют открыть 30 пляжных территорий и зон рекреации.

Как писали Юга.ру, 13 апреля Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным. Эколог сомневается в качестве песка.

В Краснодаре улицу Есенина начнут асфальтировать в июне 2026 года
В Общественной палате предложили ввести «пятую четверть» в российских школах. В Минпросвещения идею не оценили
В Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской
В Таганроге после атаки БПЛА пострадали три человека и инфраструктура
В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
17 апреля, 12:15
В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
17 апреля, 17:17
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

