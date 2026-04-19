В Новороссийске к летнему сезону обновят пляжи, усилят безопасность и систему оповещения
19 апреля издание «Новороссийский рабочий» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления курортов и туризма Новороссийска Наталью Леонову сообщило, что в городе к 1 июня обновят пляжи и систему оповещения отдыхающих.
По ее словам, к началу курортного сезона на пляжах Дюрсо, Суджукская коса, Широкая Балка и «Дельфин» установят новые спасательные вышки, обновят оборудование и создадут условия для маломобильных граждан.
Кроме того, проведут исследования морского дна, чтобы убрать металлические штыри и крупные камни, поросшие мхом.
Отдельное внимание уделят оперативному оповещению граждан и планам эвакуации при объявлении угрозы атаки БПЛА. Власти планируют провести учения, чтобы понять, как эвакуировать туристов с больших пляжей, например с Суджукской косы. Также за обстановкой на побережье будут следить с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Помимо этого, планируется усилить контроль за работой спасателей и санитарным состоянием пляжей — будут установлены информационные щиты там, где пробы воды не соответствуют норме.
Отметим, что всего к летнему сезону в городе планируют открыть 30 пляжных территорий и зон рекреации.
