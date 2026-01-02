В РЖД пообещали бонусы всем пассажирам, вынужденно встретившим Новый год на Юге России в опаздывающих поездах

Компания РЖД объявила о компенсациях для пассажиров, рейсы которых были задержаны 31 декабря и 1 января из-за обильных снегопадов в Краснодарском крае

Во второй половине дня 31 декабря в соцсетях начали массово появляться комментарии пассажиров, чьи поезда выбились из расписания из-за снежных заносов на путях.

Вскоре пресс-служба РЖД объявила о том, что снежными заносами «между станциями Гирей в Гулькевичском районе Кубани и Отрадно-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети» и что «высота заносов достигала 1,5 метра».

При этом жалобы приходили и от пассажиров поездов, едущих в Сочи.

«Между Горячим Ключом и Туапсе тоже стоят поезда. 345Е, задержка 10 часов, стоим в лесу. В поезде съели все запасы, кипяток вроде еще есть»,цитирует портал 93.ru пассажира поезда Нижневартовск — Адлер.

Корреспондент «Бизнес ФМ Краснодар» рассказал, что вынужденно встретил Новый год в поезде, который остановился утром 31 декабря на станции Кавказская и тронулся только в 23:40.

«Повезло остановиться на станции, где можно было выйти за едой. Состав, уехавший вперед, застрял в поле под Армавиром с отключенным генератором, без света и с переполненными туалетами», — приводит слова своего корреспондента BFM.

По информации краевого оперштаба, днем 1 января около 50 поездов на территории региона задерживались на время от 47 минут до 27 часов. Точное количество пассажиров нигде не называется, но оперштаб отчитался о том, что им «доставили около 2,8 тысяч комплектов питания».

В РЖД пообещали выдать компенсацию всем пассажирам поездов, задержанных на Северо-Кавказской железной дороге 31 декабря и позднее. Тем, чьи рейсы задержали на 15 часов и более, начислят 12 тысяч баллов «РЖД Бонус» — этого хватит, чтобы оплатить поездку одного пассажира в купе на расстояние 1000 км (например, из Астрахани в Сочи). Пассажиры поездов, задержанных менее, чем на 15 часов, получат по 7000 бонусных баллов (эквивалент поездки в купе на 500 км, например, из Ростова в Сочи). Помимо этого, «всем пассажирам поездов, которые вынужденно встретили Новый год в пути, повысят уровень участия в программе лояльности «РЖД Бонус».

Южная транспортная прокуратура организовала проверку массовых задержек поездов. Тем, у кого есть жалобы на происходящее, ведомство предлагает звонить на номер 8 (919) 899-87-33.

Ранее стало известно, что с 1 января в Краснодарском крае подорожали билеты на электрички и что на некоторых горных курортах Сочи из-за непогоды как минимум до 4 января перестали продавать ски-пассы.

