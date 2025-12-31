Атака БПЛА в Туапсе. Повреждены дома, порт и НПЗ, есть пострадавшие

Краснодарский край

В Туапсе последствия атаки дронов ликвидируют МЧС и аварийные бригады

31 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Туапсе атаковали беспилотные летательные аппараты. В жилом секторе повреждена газовая труба и остекление в четырех многоквартирных и одном частном доме.

В порту обломки БПЛА повредили один из причалов. На территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар на площади 300 кв. метров. Возгорание ликвидировали с привлечением 64 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека. Людей госпитализировали, угрозы их жизни нет. На местах работают аварийные и оперативные службы.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ночь на 31 декабря над территорией Краснодарского края системы ПВО уничтожили пять беспилотников, 56 — над акваторией Черного моря.

Как писали Юга.ру, 29 декабря в поселке под Краснодаром после атаки БПЛА пострадали минимум 13 домов.

