Глава Белореченского района назвал работу энергетиков «отвратительной»
Руководство компании, которая по контракту обязана восстанавливать энергоснабжение заваленного снегом Белореченска, «не выходит на связь», заявил глава района
Белореченский район Краснодарского края сильно пострадал от последствий мощного снегопада 31 декабря. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, дороги засыпало слоем снега около 70 см, оборвавшиеся провода оставили без света 86 тысяч адресов, включая котельные и системы откачки канализации на всей территории района. Также стало известно как минимум об одном погибшем.
Еще до наступления 2026 года в Белореченском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Сегодня Сидоренко выступил еще с одним заявлением, в котором резко прошелся по подрядной энергетической компании, обслуживающей Белореченск.
«Отмечаю отвратительную работу организации «Актон», обслуживающую городское поселение. Город запитан ими менее, чем на 40%. Низкая ответственность руководства организации, не выход их на связь не позволяет подать электричество в максимально быстрые сроки», — написал Сидоренко в своем телеграм-канале (авторская орфография сохранена).
В своем видеообращении и во многих других постах глава Белореченского района сетует на то, что постоянные отключения мобильной связи сильно осложняют работу ремонтных служб. Граждан, которым требуется привезти горячее питание, чиновник просит писать адреса в комментариях в его телеграм-канале или звонить «112».
Также без света и отопления уже третьи сутки пребывают десятки тысяч жителей Апшеронского района.