Глава Белореченского района назвал работу энергетиков «отвратительной»

Руководство компании, которая по контракту обязана восстанавливать энергоснабжение заваленного снегом Белореченска, «не выходит на связь», заявил глава района

Белореченский район Краснодарского края сильно пострадал от последствий мощного снегопада 31 декабря. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, дороги засыпало слоем снега около 70 см, оборвавшиеся провода оставили без света 86 тысяч адресов, включая котельные и системы откачки канализации на всей территории района. Также стало известно как минимум об одном погибшем.

Еще до наступления 2026 года в Белореченском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.