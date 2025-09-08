В Новороссийске третьи сутки горит мусорный полигон. Жители жалуются на запах гари

Под Новороссийском продолжает гореть свалка на горе Щелба. Роспотребнадзор рекомендует не находиться на открытом воздухе, но не фиксирует вредные вещества

Утром 6 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о пожаре на мусорном полигоне на горе Щелба. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. На место отправили специалистов и спецтехнику.

Вечером того же дня Кравченко заявил, что тушение осложняет сильное задымление, но «несмотря на сильные порывы ветра, угроза распространения огня в сторону леса и жилого сектора отсутствует».

Мэра Новороссийска отметил, что к вечеру пожар локализовали, а утром 7 сентября площадь возгорания сократилась до 800 кв. метров. Спасатели отсыпали грунт и поливали свалку водой. 

Местные жители рассказали «Новороссийскому рабочему», что вечером 7 сентября огнем все еще была охвачена большая территория. По словам горожан, сильным дым и запах гари ощущался по дороге в Васильевку, в Борисовке, а также на улицах Дружбы, Генерала Гулыги, Владимира Трубецкого.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порекомендовали жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше жидкости, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и при выходе на улицу использовать маски и респираторы.

При этом специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Напомним, что летом 2024 года мусорный полигон под Новороссийском горел дважды. Очередное возгорание произошло 13 марта 2025 года. Местные жители жаловались на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксировал загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.

26 марта во время тушения пожара там сошел «мусорный оползень». Затем фильтрат потек в реку Озерейка, а в начале апреля экологи заявили, что фильтрат мог оказаться в Черном море. Пожар на мусорном полигоне потушили 18 апреля, но спустя три дня там возникли новые очаги тления.

Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

Свои мощности полигон исчерпал еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации (план был разработан в 2022 году, но работы не начали). Однако местные жители были уверены, что полигон расширят и оказались правы. В апреле 2025 года хозяин свалки объявил тендер на ее реконструкцию.

Как писали Юга.ру, мусорный полигон в Новороссийске хотят расширить за 1,1 млрд рублей. Этим займется фирма из Санкт-Петербурга.

