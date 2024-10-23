Жители Новороссийска просят Путина запретить расширение мусорного полигона

Жители села Борисовка под Новороссийском записали видеобращение к Владимиру Путину. Они выступают против строительства мусороперерабатывающего завода

21 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил , что, согласно новому генплану города, полигон на горе Щелба хотят расширить на 20 га. Позже стало известно, что эту площадь используют для строительства мусороперерабатывающего завода. 20 октября жители села Борисовка записали видеообращение Владимиру Путину. Они просят закрыть и рекультивировать свалку, и построить школу в населенном пункте.

«...За последние годы на полигоне было 15 возгораний. О безответственной эксплуатации, нарушениях говорят множественные предписания и штрафы в отношении «Терра-Н»...

...Мы видим несправедливость. В нашем селе живут более 12 тыс. человек, 2 тыс. из них — школьники. Получается, что для свалки место найти можно, а для школы нет?...», — рассказали сельчане в видеообращении.

По данным СМИ, опасения жителей поддержал Союз садоводов России. Региональное отделение написало обращения губернатору Кубани и главе Новороссийска с просьбой найти площадку для переработки и утилизации мусора за пределами Новороссийска, а также закрыть и рекультивировать полигон на горе Щелба.



22 октября «Новороссийский рабочий» со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко сообщил, что дополнительный участок на территории мусорного полигона необходим «исключительно для рекультивации», а расширяться он не будет.