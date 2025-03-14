Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Новороссийске из-за горящей свалки. Мусорный полигон горит вторые сутки

Краснодарский край

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  • © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

В трех населенных пунктах Новороссийска выявили загрязнение воздуха из-за пожара на мусорном полигоне

Предыстория. Ночью 13 марта загорелся мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске. Летом 2024 года свалка горела дважды.

13 марта Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что специалисты проводят лабораторные исследования качества воздуха в Новороссийске. На территории поселка Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и оксида углерода.

В остальных населенных пунктах превышения веществ в воздухе не выявили.

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Санитарные врачи советуют жителям не выходить на улицу в районе пожара или делать это в масках и респираторах, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить воды. Также специалисты рекомендуют выбирать очки вместо контактных линз, промывать горло, нос и глаза, отказаться от курения.

При появлении кашля, одышки или бессонницы, а также обострении хронических заболеваний следует обратиться к врачу.

14 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что борьба с огнем на мусорном полигоне продолжается. Площадь возгорания уменьшилась и составляет 2100 кв. метров.

Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

«Нынешнее возгорание, думаю, окончательно потушат в течение пары дней, а дальше будет тление, что не менее опасно», — добавил эксперт.

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Мусор Новороссийск Пожары Роспотребнадзор Экология

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