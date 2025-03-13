В Новороссийске снова загорелся мусорный полигон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»

Очередной пожар на свалке начался в ночь на 13 марта

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что ночью 13 марта загорелся мусорный полигон на горе Щелба.

На месте работают пять пожарных расчетов и 20 человек. Также к тушению привлекли четыре машины для подвоза воды и спецтехнику для подвоза грунта — экскаватор, два бульдозера и четыре самосвала.

Читайте также:

На границе мусорного полигона с лесным массивом дежурят специалисты. Причину пожара установят после тушения и экспертизы.

Напомним, летом 2024 года мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске горел дважды. Тогда эколог Евгений Витишко предположил, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. 

В сентябре спасатели выяснили, что причиной пожара на мусорном полигоне стал поджог.

В ноябре стало известно, что полигон на горе Щелба хотят расширить на 20 га. Эту площадь используют для строительства мусороперерабатывающего завода. Жители села Борисовка под Новороссийском записали видеобращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить это.

В январе 2025 года мэр Новороссийска заявил, что рекультивация мусорного полигона обойдется в 1 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта.

Мусор МЧС Новороссийск Пожары Экология

Новости

Жители Краснодара обратили внимание на то, что «неизвестное вещество» окрасило водоем в розовый цвет
«Мартовское лето». Какие города Краснодарского края вошли в рейтинг самых жарких в России
В Анапе газон покрасили зеленой краской. Кто и зачем это сделал?
Мэрия Краснодара ищет ловцов животных для нового приюта
В Новороссийске снова загорелся мусорный полигон
В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы на неделю ограничат движение транспорта

Лента новостей

Реклама на сайте