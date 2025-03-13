В Новороссийске снова загорелся мусорный полигон

Очередной пожар на свалке начался в ночь на 13 марта

На месте работают пять пожарных расчетов и 20 человек. Также к тушению привлекли четыре машины для подвоза воды и спецтехнику для подвоза грунта — экскаватор, два бульдозера и четыре самосвала.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что ночью 13 марта загорелся мусорный полигон на горе Щелба.

На границе мусорного полигона с лесным массивом дежурят специалисты. Причину пожара установят после тушения и экспертизы.

Напомним, летом 2024 года мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске горел дважды. Тогда эколог Евгений Витишко предположил, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим.

В сентябре спасатели выяснили, что причиной пожара на мусорном полигоне стал поджог.

В ноябре стало известно, что полигон на горе Щелба хотят расширить на 20 га. Эту площадь используют для строительства мусороперерабатывающего завода. Жители села Борисовка под Новороссийском записали видеобращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить это.

В январе 2025 года мэр Новороссийска заявил, что рекультивация мусорного полигона обойдется в 1 млрд рублей.