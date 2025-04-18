В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне. Свалка горела больше месяца

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Спасатели ликвидировали пожар на полигоне ТБО на горе Щелба под Новороссийском

Предыстория: Летом 2024 года мусорный полигон под Новороссийском горел дважды. Очередной пожар произошел 13 марта 2025 года на площади 5 тыс. кв. метров. Местные жители месяц жаловались на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксировал загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.

26 марта во время тушения пожара на полигоне сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка, и она стала черной. Власти Новороссийска это подтвердили.

7 апреля эколог Георгий Каваносян заявил, что фильтрат мог перетечь в Черное море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили ТАСС, что 17 апреля в 21:00 пожар на мусорном полигоне под Новороссийском, который горел больше месяца, ликвидировали.

Власти Новороссийска готовят пляжи для туристов:

Напомним, что эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки необратим. Она будет периодически загораться.

В 2024 году власти заговорили о рекультивации полигона, но местные жители были уверены в обратном. В Росприроднадзоре рассказали, что мощности свалки исчерпали еще в 2023 году. План рекультивации одобрили в 2022 году, но работы так и не начали.

При этом компания, управляющая мусорным полигоном, за 2024 год увеличила прибыль и получила 145,9 млн рублей.

Как писали Юга.ру, мусорный полигон в Новороссийске хотят расширить. Реконструкцию оценили в 1,1 млрд рублей.

Мусор Новороссийск Пожары Происшествия Экология

Новости

В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне. Свалка горела больше месяца
В Краснодаре пройдет лекция про «Русские сезоны» Дягилева
Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга
Мгновения беззаботного детства. В Краснодаре пройдет бесплатная фотовыставка «Когда мир был проще»
В краснодарской «Болгарии» продолжают показывать кино. Что там можно посмотреть?
В Краснодаре открыли приют для бездомных животных. Там ищут сотрудников и хозяев для собак

Лента новостей

Реклама на сайте