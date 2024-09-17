Причиной пожара на мусорном полигоне в Новороссийске назвали поджог
Спасатели Кубани рассказали о причинах пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. За это лето он горел дважды
Предыстория: 9 июня в Новороссийске на горе Щелба загорелся мусорный полигон. На четвертый день мэрия сообщила, что огонь охватил 36 тыс. кв. метров.
23 августа свалка загорелась второй раз за лето. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.
Эколог Евгений Витишко предположил, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим.
«Ростов окутан гарью и дымом»:
16 сентября в МЧС России по Краснодарскому краю сообщило ТАСС, что причиной пожара на мусорном полигоне в Новороссийске стал поджог:
«Специалистами испытательной пожарной лаборатории были исследованы вещественные доказательства, взятые на месте пожара. Была проведена работа по установлению точной причины возгорания. Причиной пожара на мусорном полигоне в Новороссийске стал поджог».
По данным СМИ, 30 августа Росприроднадзор по Краснодарскому краю возбудил административное дело в отношении «ООО Терра-Н» по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.
В ведомстве также рассказали, что мощности полигона исчерпали еще в 2023 году. В 2022 году план рекультивации свалки получил положительное заключение. Однако работы так и не начали. После чего в декабре 2023 года в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края направили письмо с просьбой исключить полигон из территориальной схемы обращения с отходами.
Ранее Юга.ру писали, почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском.