В Новороссийске мусорный полигон горит второй раз за лето. Что известно?

Оперативные службы Новороссийска продолжают бороться с возгоранием на мусорном полигоне на горе Щелба

23 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что пожар на мусорном полигоне на горе Щелба потушить до сих пор не удалось. Оперативные службы продолжают бороться с возгоранием на гигантской свалке. Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара сначала составила 2 тыс. кв. метров. Позже Кравченко заявил, что она сократилась до 1,6 тыс. кв. метров. На месте работают 47 человек, 25 единиц техники, 5 мотопомп и 6 водовозок.

«Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив воды. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий», — добавил Кравченко. На время ликвидации пожара временно приостановили прием мусора. Власти будут искать альтернативное решение. Под постом мэра сразу появились негативные комментарии от жителей Новороссийска. Вот некоторые из них: «Трындец. И так город утопал в мусоре, а сейчас и вовсе скроется под ним».

«Сколько еще будете искать решение? И переносить сроки? Эту свалку нужно закрывать! Закрывать, но не расширять, как написано в генплане!».

«Его и так не вывозят. Люди криком кричат, что утопают в мусоре, а ещё и приостановили вывоз, вы серьёзно? Улицы мусором завалены». Позже в комментариях руководитель МЦУ Новороссийска Екатерина Резун заявила, что власти нашли временное альтернативное решение. Рабочие очищают земельный участок от б/у шин для организации перегрузочной площадки. Напомним, ранее свалка на горе Щелба загорелась 9 июня. Тогда власти заявили, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. На четвертый день в мэрии признали, что огонь охватил 36 тыс. кв. метров. Член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко высказал предположение, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. Общественный эколог Татьяна Трибрат считает, что полигон до сих пор горит, потому что при захоронении мусора не соблюдают технологию.