Мэрия Анапы планирует взыскать с владельцев судов «Волгонефть» еще больше средств. Сумма увеличилась до 647,4 млн рублей

Власти Анапы увеличили требования по иску к владельцам затонувших танкеров «Волгонефть»

Предыстория: 15 декабря 2024 года два судна потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии из них стал выливаться мазут в море и попал на побережье Краснодарского края.

В феврале суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.

В начале марта мэрия Анапы также подала в суд на владельцев и потребовала взыскать с них 211 млн рублей. В конце мая эта сумма увеличилась до 545,9 млн рублей. Тогда власти предупредили, что она еще будет расти, так как работы по ликвидации последствий от разлива мазута продолжаются.

7 августа ТАСС сообщил, что мэрия Анапы вновь увеличила исковые требований за ликвидацию последствий ЧС до 647,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают судовладелец «Волгонефть-212» компания «Каматрансойл», «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»).

«У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тыс. рублей. Основания приняты те же самые, контракты заключаются», — рассказал представитель истца.

Пока суд не удовлетворил ходатайство мэрии. Заседание перенесли на 14 августа.

Напомним, что Морспасслужба также хочет взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей.

Как писали Юга.ру, власти Кубани выделят отелям Анапы 50 млн рублей за отмененные бронирования.

