Ливни вернутся: в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за непогоды

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 16 и 17 июня ожидаются сильные дожди, грозовые ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В крае продлили штормовое предупреждение, которое действовало всю предыдущую неделю.

При этом сегодня, 15 июня, в Краснодаре осадков не ожидается. Как пояснил метеоролог Михаил Леус, облака над городом сейчас активно рассеивает барический гребень (полоса повышенного атмосферного давления), который временно сводит вероятность дождя к минимуму.

Благодаря этому в ближайшие дни в городе будет сухо и жарко — столбики термометров поднимутся до +29 °С. Однако, согласно данным «Яндекс Погоды», ближе к концу рабочей недели дожди снова вернутся в столицу региона.