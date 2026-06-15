Умер Олег Абраменко — краснодарский промоутер, основатель фестиваля «МУР» и серии вечеринок «Странные танцы»

Промоутер с 2018 года организовывал вечеринки и фестивали, продвигал десятки местных групп и был тур-менеджером «макулатуры». Ему было 33 года

14 июня журналист Давид Домкратов сообщил в своем телеграм-канале о смерти Олега Абраменко — промоутера, организатора концертов и одной из центральных фигур независимой музыкальной сцены Краснодара. «Умер Олег Абраменко. Подробности позже. Надеялся никогда это не написать», — говорится в публикации. Редакции Юга.ру стало известно, что Абраменко страдал от проблем со здоровьем и последние два месяца жизни провел в коме. Ему было 33 года.

Абраменко начал промоутерскую деятельность в 2018 году — и за несколько лет фактически выстроил в Краснодаре инфраструктуру для независимой музыки.

Все началось с виниловых пластинок. До музыки Абраменко занимался продажей интеллектуальной литературы (книжный магазин bookowsky), параллельно собирая коллекцию винила. Весной 2018 года его пригласили сыграть сет на Record Store Day — международном мероприятии в поддержку независимых музыкальных магазинов. После этого друзья стали спрашивать: «Когда в следующий раз?» — и Абраменко придумал серию вечеринок «Странные танцы».

Первое мероприятие из цикла прошло 26 июля 2018 года, в день рождения Абраменко, в баре «Чук и Гек». Уже к марту 2019 года серия насчитывала порядка 30 вечеринок на 11 площадках Краснодара — среди них бары «Декабрист», «Видеосалон закрыт», «Сержант Пеппер». Абраменко принципиально не называл себя диджеем: «Когда слышу это слово, возникают ассоциации с однообразной музыкой. «Странные танцы» изначально за этими рамками», — объяснял он в интервью проекту «Краснодарская щука».

На вечеринках звучала самая разная музыка — от The Cure и Joy Division до «Альянса» и краснодарских групп Cindy, «Красен Глаз», «Модель Поведения» и проекта Marika Kivi.

В 2019 году Абраменко, по его словам, «захотел замахнуться на что-то более серьезное» и придумал фестиваль «МУР» — площадку для молодых музыкантов, которым сложно организовать сольный концерт. На первом «МУРе» выступили начинающие проекты «Стефа и шугейз колдуны» и Mega Sega Drive Club, получившие затем известность и за пределами Кубани.

До пандемии ковида состоялось три «МУРа», и каждый становился шоукейсом достижений краснодарской независимой сцены. Позднее Абраменко организовывал концерты групп «Заговор», «Фрэнк?», «Неатида» и других. Помимо промоутерской работы, он стал тур-менеджером известной группы «макулатура».

Абраменко не только продвигал местных музыкантов, но и рассказывал о них за пределами города. Совместно с проектом «Неизвестный человек» он подготовил подборку краснодарских групп и исполнителей, в которую вошли 16 проектов — от постпанка «Аут» и KOSMOKLEI до инди-попа Оксаны Волуа и электроники Save Haku.

Как автор и фотограф Абраменко сотрудничал с Юга.ру — в частности, он писал анонсы о важных музыкальных событиях города и делал фоторепортажи с мероприятий.

Олег Абраменко сыграл важную роль в формировании краснодарской независимой музыкальной среды конца 2010-х — начала 2020-х годов. В городе, где концертная жизнь была сосредоточена вокруг крупных площадок и мейнстримных артистов, он создавал пространство для молодых команд, делая это, по собственному признанию, согласно единственному принципу: «Устроить вечеринку, на которую мне самому захотелось бы пойти».