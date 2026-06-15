Глава ЦИК заявила о неизбежности сбоев связи во время выборов и призвала россиян «не роптать»

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, подобные ограничения — вынужденная мера, направленная исключительно на обеспечение безопасности. Соответствующее заявление глава ЦИК сделала в ходе одного из заседаний комиссии.

15 июня ТАСС сообщило о возможных ограничениях интернета и разных видов связи в период предстоящих выборов. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала граждан не возмущаться из-за этого.

Руководитель Центризбиркома заверила, что за время практики подобных ограничений профильные ведомства и комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование даже в непростых условиях, когда доступ в сеть затруднен. В качестве компенсирующей меры она сообщила, что на традиционных избирательных участках дополнительно установят точки доступа к Wi-Fi.

Это заявление прозвучало на фоне растущего числа жалоб от жителей разных регионов. После того, как в ряде субъектов начали ограничивать работу мобильного интернета в связи с участившимися атаками беспилотников, люди стали сообщать о невозможности зайти даже на сайты, входящие в так называемый «белый список». На эту проблему, в частности, обращали внимание жители Белгородской области и Москвы.

В начале июня президент Владимир Путин дал поручение ФСБ и правительству обеспечить бесперебойную работу ключевых интернет-сервисов в условиях любых ограничений. Глава государства особо подчеркнул, что россияне в любое время должны иметь стабильный доступ к основным онлайн-платформам. На решение этой задачи глава страны отвел один месяц.

Ближайшие выборы в Государственную думу девятого созыва намечены на 18-20 сентября.