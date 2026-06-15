«Сели в Волгограде и три часа ждали в запертом самолете»: краснодарец рассказал, как возвращался домой из Москвы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Самолет краснодарца, летевшего из Москвы, сел в Волгограде. Пассажирам пришлось просидеть три часа в закрытом лайнере, а после добираться домой на поезде

15 июня житель Краснодара анонимно поделился с Юга.ру историей о том, как прошел его перелет из кубанской столицы в Москву и обратно.

Мужчина рассказал, что изначально купил билеты туда и обратно. Рейс в столицу должен был состояться 11 июня в 10:40, однако рано утром авиакомпания сообщила, что он переносится на 13:30. Позднее время вылета изменили на 14:00, затем — на 16:00.

«В краснодарском аэропорту творился самый настоящий ад: на месте рейс перенесли еще несколько раз, и вылетели мы в итоге в 18:00. В Москве были в районе 22:00», — рассказал мужчина.

Обратный рейс в Краснодар был запланирован на 14 июня в 12:00. Мужчина прибыл в московский аэропорт в 10:00 и тогда узнал, что вылет задержали на час. В итоге самолет отправился только в 13:30.

Во время полета пассажирам сообщили, что судно сядет в Волгограде для дозаправки. Источник Юга.ру предположил, что топлива было недостаточно для того, чтобы долго кружить над Краснодаром.

Напомним, 14 июня в 16:46 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. По данным на 10:00 15 июня, были задержаны 32 рейса.

«Сели в Волгограде мы в районе 17:00. Продержали нас в салоне до 20:00 и сообщили, что рейс отменен, после чего всех выпустили из самолета. Двое мужчин между собой обсуждали, что раньше уже попадали в такую ситуацию, и тогда самолет просто улетел обратно в Москву», — добавил краснодарец.

На фоне беспилотников и выборов:

По его словам, в Волгограде не работал мобильный интернет, а представитель авиакомпании не предоставил никакой информации о дальнейших действиях и просто «потерялся» в аэропорту.

Тогда мужчине пришлось брать такси до железнодорожного вокзала и уезжать в Краснодар ближайшим поездом. Дорога заняла около 18 часов. Таким образом, краснодарец должен был приехать домой 14 июня около 15:00, но оказался в городе только на следующий день, в 12:00.

Также источник рассказал, что утром 15 июня без каких-либо предупреждений и уведомлений от авиакомпании ему на почту пришел билет на рейс из Волгограда в Краснодар. Однако к тому моменту он уже был не нужен.

Как писали Юга.ру, в 2026 году аэропорты юга России стали лидерами по количеству введения ограничений на полеты.

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«Сели в Волгограде и три часа ждали в запертом самолете»: краснодарец рассказал, как возвращался домой из Москвы
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