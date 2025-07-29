Власти Кубани выделят отелям Анапы 50 млн рублей за отмененные бронирования

Отелям и санаториям Анапы возместят 50 млн рублей за отмененные бронирования после ЧС в Черном море

29 июля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что власти региона возместят отелям Анапы 50 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию расходов за отмененные бронирования, а также на выплату зарплат, коммунальные и арендные платежи, рекламу, обслуживание техники и уплату налогов. По данным администрации, возмещению подлежат не более 95% операционных расходов или не более 25% от средств по отмененным бронированиям. Максимальная сумма на одного участника составляет 15 млн рублей. Заявки будут принимать до 3 августа.

Власти Кубани напомнили, что, помимо новой субсидии, система поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района включает отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные займы фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидии на развитие туристической инфраструктуры и поддержку детских лагерей в размере 220 млн рублей.

Также регион планирует компенсировать до 50% расходов на ремонт номерного фонда и возмещение затрат на зарплаты сотрудникам детских здравниц.