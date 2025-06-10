Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Правительство РФ выделит на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе 2,9 млрд рублей. Деньги между собой поделят Краснодарский край и Росморречфлот

10 июня правительство РФ сообщило, что выделит из резервного фонда больше 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Средства получит Росморречфлот. Их направят на мониторинг загрязнения воды нефтепродуктами, его локализацию и ликвидацию. Также на эти деньги будут обследовать затонувшие фрагменты судов, чтобы определить места возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. 

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Кроме того, правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд рублей на возмещение расходов на работы по ликвидации последствий ЧС.

В мае власти направили 7,5 млрд рублей на изготовление и установку над затонувшими фрагментами танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» трех защитных сооружений — коффердамов. Первый планируют соорудить к 10 октября.

Ранее на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров правительство выделило больше 1 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей.

Деньги Нефть Правительство Разлив нефти Черное море Экология

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