Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе

Правительство РФ выделит на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе 2,9 млрд рублей. Деньги между собой поделят Краснодарский край и Росморречфлот

10 июня правительство РФ сообщило, что выделит из резервного фонда больше 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Средства получит Росморречфлот. Их направят на мониторинг загрязнения воды нефтепродуктами, его локализацию и ликвидацию. Также на эти деньги будут обследовать затонувшие фрагменты судов, чтобы определить места возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов.