Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе
Правительство РФ выделит на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе 2,9 млрд рублей. Деньги между собой поделят Краснодарский край и Росморречфлот
10 июня правительство РФ сообщило, что выделит из резервного фонда больше 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Средства получит Росморречфлот. Их направят на мониторинг загрязнения воды нефтепродуктами, его локализацию и ликвидацию. Также на эти деньги будут обследовать затонувшие фрагменты судов, чтобы определить места возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов.
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Кроме того, правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд рублей на возмещение расходов на работы по ликвидации последствий ЧС.
В мае власти направили 7,5 млрд рублей на изготовление и установку над затонувшими фрагментами танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» трех защитных сооружений — коффердамов. Первый планируют соорудить к 10 октября.
Ранее на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров правительство выделило больше 1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей.
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