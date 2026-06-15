Власти Краснодара хотят ловить автомобили без номеров с помощью камер на перекрестках. Как это будет работать?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Мэрия Краснодара планирует запустить новую систему борьбы с неплательщиками на муниципальных парковках. Механизм уже раскритиковали эксперты

15 июня портал «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на мэра Краснодара Евгения Наумова сообщил, что власти города хотят вычислять автомобилистов без госномеров по времени их нахождения внутри жилого квартала с помощью камер, установленных на перекрестках.

Как, по мнению властей, это будет работать?

  • Камера фиксирует точное время въезда автомобиля в конкретный квартал.
  • Если машина не пересекает следующий перекресток (то есть не покидает квартал) в течение 15 минут, система автоматически считает, что водитель встал на платную парковку.
  • На выезде из квартала машина снова попадает в объектив.

Наумов считает, что это поможет избавиться от «анонимных» стоянок. Даже если автовладелец намеренно закроет номера на парковке, то камера на въезде в квартал все равно успеет зафиксировать его регистрационные знаки в движении. Соответственно, водитель в любом случае получит счет за неоплату.

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Эксперты, опрошенные «Бизнес ФМ Краснодар», раскритиковали инициативу мэрии. Они указывают на то, что такая система может обернуться массовым выписыванием ошибочных штрафов.

По их словам, автомобиль может задержаться в границах одного квартала по множеству причин: из-за заезда во двор к друзьям, разворота, короткой остановки у аптеки или затора перед светофором. Как система будет отличать машину, стоящую на платной парковке, от застрявшей в пробке — глава Краснодара не уточнил.

«Это попытка решить насущную проблему способами, которые для этого непригодны. Это примерно как забивают гвозди микроскопом. Это решается иначе — контролем парковщиков, что недорого решается, соответственно, эвакуаторами, что тоже опробовано», — прокомментировал вице-президент Российского союза автомобилистов Антон Шапарин.

Напомним, что краснодарские автомобилисты продолжают парковаться на платных парковках и снимать номера. В начале года редакция Юга.ру заметила одну из городских стоянок, где такое происходит регулярно.

Как писали Юга.ру, депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники.

Автомобили Город Дороги Краснодар общество парковки Транспорт

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