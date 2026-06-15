РЖД временно не продают билеты на сентябрьские поезда с юга. Что случилось?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александра Попова, unsplash.com
    © Фото Александра Попова, unsplash.com

Сейчас система РЖД не предлагает места на ряд рейсов с юга России

15 июня «РИА Новости» сообщили, что РЖД временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга. Ограничения коснутся рейсов, запланированных на сентябрь. Информация об этом появилась после того, как ряд СМИ и телеграм-каналов обратили внимание на отсутствие в онлайн-системе возможности приобрести билеты на отдельные даты сентября.

В РЖД пояснили, что на первый осенний месяц запланированы ремонтные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим расписание движения и маршруты следования некоторых поездов дальнего сообщения, отправление которых начинается с 8 сентября, будут скорректированы. Именно по этой причине продажа билетов на данные рейсы временно приостановлена.

Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов:

В компании уточнили, что корректировки затронут в том числе и ряд поездов, которые отправляются от станций, расположенных на Черноморских курортах и в городах Кавказских Минеральных Вод. Как только работа над новым графиком будет завершена, продажа билетов начнет постепенно возобновляться.

Представители перевозчика рекомендуют включить push-уведомления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Это позволит получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.

Как писали Юга.ру, туристы раскупили 90% билетов на поезда в Сочи летом.

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РЖД временно не продают билеты на сентябрьские поезда с юга. Что случилось?
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