РЖД временно не продают билеты на сентябрьские поезда с юга. Что случилось?

15 июня «РИА Новости» сообщили, что РЖД временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга. Ограничения коснутся рейсов, запланированных на сентябрь. Информация об этом появилась после того, как ряд СМИ и телеграм-каналов обратили внимание на отсутствие в онлайн-системе возможности приобрести билеты на отдельные даты сентября.

В РЖД пояснили, что на первый осенний месяц запланированы ремонтные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим расписание движения и маршруты следования некоторых поездов дальнего сообщения, отправление которых начинается с 8 сентября, будут скорректированы. Именно по этой причине продажа билетов на данные рейсы временно приостановлена.