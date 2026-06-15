Фильм о курочке, гонконгский боевик и записи спектаклей. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино

В краснодарском кинотеатре пройдет фестиваль авторского кино «(про)свет». В программе — 12 фильмов и записей спектаклей, а также обсуждения картин с экспертами (18+)

Пресс-служба сети кинотеатров «Каро» сообщила Юга.ру, что с 17 по 21 июня в разных городах России, в том числе в Краснодаре, состоится фестиваль авторского кино «(про)свет» в рамках проекта «Каро/Арт».

Всего покажут 12 фильмов на языке оригинала с субтитрами, среди которых классические картины, малоизвестные ленты, новинки кинематографа, а также записи известных спектаклей.

Программа и расписание фильмов:

18 июня в 19:00 — «Дорога на Чаттанугу». Фильм режиссера Анатолия Васильева, созданный на основе спектакля по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». В центре сюжета — бывшие стиляги, которые спустя двадцать лет встречаются в одной квартире и вспоминают свою молодость, увлечение джазом, мечты о свободе и жизненные выборы. Картину дополняют видеоматериалы с новыми съемками и интервью с прототипами персонажей — бывшими стилягами.

18 июня в 19:30 — «Курочка. Пух и прах». Драматический триллер с элементами комедии режиссера Дьердя Пальфи, рассказывающий о связи между мальчиком и курицей. Картина посвящена темам взросления, одиночества, способности сопереживать другим и показывает историю о человеческой привязанности, жизни и смерти.

18 июня в 20:00 — «Температура Вселенной». Драма о том, как историк Сергей приезжает в поселок астрономов в Нижний Архыз, чтобы сделать сюрприз другу. Поездка становится поводом для разговоров, переосмысления жизни, обсуждения отношений между людьми и собственных чувств.

После показа пройдет обсуждение ленты с режиссером Виктором Шамировым и главным редактором медиа «Афиша Краснодар» Еленой Болдыревой.

19 июня в 18:00 — «Зоопарк». Документальный фильм, рассказывающий о животных, переживших жестокое обращение и спасенных сотрудниками зоопарка. Режиссер Алексей Шабаров показывает, как лечат и спасают зверей, а также почему люди выбирают эту работу.

После показа состоится обсуждение с создателями фильма.

19 июня в 20:00 — «Живая ярость». Криминальный гонконгский боевик, в котором акцент сделан на драках и мести. По сюжету любимую дочь немого мастера-ремесленника Ван Вэя похищают. Тогда он вступает в борьбу с преступной сетью, а его союзником становится журналист, чья жена также исчезла.

20 июня в 16:00 — «Легенды леса». Документальный фильм, показывающий наблюдение фотографа Венсана Мюнье вместе с отцом и сыном за редкими животными в лесу. Герои ищут оленей, сов, лис, горностаев и глухаря. Картина посвящена не только животным, но и семейным отношениям, любви к природе и умению замечать красоту окружающего мира.

20 июня в 18:00 — «Улыбки летней ночи». Ироничная комедия от одного из самых сложных и мрачных авторов мирового кино — Ингмара Бергмана. Действие происходит в Швеции начала XX века. Немолодой адвокат Фредрик Эгерман боготворит свою юную жену Анну, но при этом ждет встреч с бывшей любовницей. Вокруг главных героев собираются самые разные персонажи — все они оказываются в загородном доме, где за одну ночь отношения начинают меняться.

20 июня в 19:00 — «Путешествие к берегу». Японская мистическая драма. По сюжету муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Однажды он внезапно возвращается домой, а супругу интересует лишь то, почему мужчина так долго не возвращался. Вместе они отправляются в путешествие по Японии.

Фильм посвящен темам проживания горя, любви, принятия утраты и умения отпускать. После показа зрители обсудят картину вместе с востоковедом Александрой Дружининой.

21 июня в 16:00 — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». История любви девушки Аси и непутевого шофера Степана, который не хочет жениться. Несмотря на это, девушка решает родить от него ребенка. Неожиданно к Асе приезжает влюбленный в нее мужчина из города с предложением руки и сердца, но она его отвергает.

После показа фильм обсудит со зрителями киновед Кира Кац.