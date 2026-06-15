Фильм о курочке, гонконгский боевик и записи спектаклей. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино
В краснодарском кинотеатре пройдет фестиваль авторского кино «(про)свет». В программе — 12 фильмов и записей спектаклей, а также обсуждения картин с экспертами (18+)
Пресс-служба сети кинотеатров «Каро» сообщила Юга.ру, что с 17 по 21 июня в разных городах России, в том числе в Краснодаре, состоится фестиваль авторского кино «(про)свет» в рамках проекта «Каро/Арт».
Всего покажут 12 фильмов на языке оригинала с субтитрами, среди которых классические картины, малоизвестные ленты, новинки кинематографа, а также записи известных спектаклей.
Программа и расписание фильмов:
18 июня в 19:00 — «Дорога на Чаттанугу». Фильм режиссера Анатолия Васильева, созданный на основе спектакля по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». В центре сюжета — бывшие стиляги, которые спустя двадцать лет встречаются в одной квартире и вспоминают свою молодость, увлечение джазом, мечты о свободе и жизненные выборы. Картину дополняют видеоматериалы с новыми съемками и интервью с прототипами персонажей — бывшими стилягами.
18 июня в 19:30 — «Курочка. Пух и прах». Драматический триллер с элементами комедии режиссера Дьердя Пальфи, рассказывающий о связи между мальчиком и курицей. Картина посвящена темам взросления, одиночества, способности сопереживать другим и показывает историю о человеческой привязанности, жизни и смерти.
18 июня в 20:00 — «Температура Вселенной». Драма о том, как историк Сергей приезжает в поселок астрономов в Нижний Архыз, чтобы сделать сюрприз другу. Поездка становится поводом для разговоров, переосмысления жизни, обсуждения отношений между людьми и собственных чувств.
После показа пройдет обсуждение ленты с режиссером Виктором Шамировым и главным редактором медиа «Афиша Краснодар» Еленой Болдыревой.
19 июня в 18:00 — «Зоопарк». Документальный фильм, рассказывающий о животных, переживших жестокое обращение и спасенных сотрудниками зоопарка. Режиссер Алексей Шабаров показывает, как лечат и спасают зверей, а также почему люди выбирают эту работу.
После показа состоится обсуждение с создателями фильма.
19 июня в 20:00 — «Живая ярость». Криминальный гонконгский боевик, в котором акцент сделан на драках и мести. По сюжету любимую дочь немого мастера-ремесленника Ван Вэя похищают. Тогда он вступает в борьбу с преступной сетью, а его союзником становится журналист, чья жена также исчезла.
20 июня в 16:00 — «Легенды леса». Документальный фильм, показывающий наблюдение фотографа Венсана Мюнье вместе с отцом и сыном за редкими животными в лесу. Герои ищут оленей, сов, лис, горностаев и глухаря. Картина посвящена не только животным, но и семейным отношениям, любви к природе и умению замечать красоту окружающего мира.
20 июня в 18:00 — «Улыбки летней ночи». Ироничная комедия от одного из самых сложных и мрачных авторов мирового кино — Ингмара Бергмана. Действие происходит в Швеции начала XX века. Немолодой адвокат Фредрик Эгерман боготворит свою юную жену Анну, но при этом ждет встреч с бывшей любовницей. Вокруг главных героев собираются самые разные персонажи — все они оказываются в загородном доме, где за одну ночь отношения начинают меняться.
20 июня в 19:00 — «Путешествие к берегу». Японская мистическая драма. По сюжету муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Однажды он внезапно возвращается домой, а супругу интересует лишь то, почему мужчина так долго не возвращался. Вместе они отправляются в путешествие по Японии.
Фильм посвящен темам проживания горя, любви, принятия утраты и умения отпускать. После показа зрители обсудят картину вместе с востоковедом Александрой Дружининой.
21 июня в 16:00 — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». История любви девушки Аси и непутевого шофера Степана, который не хочет жениться. Несмотря на это, девушка решает родить от него ребенка. Неожиданно к Асе приезжает влюбленный в нее мужчина из города с предложением руки и сердца, но она его отвергает.
После показа фильм обсудит со зрителями киновед Кира Кац.
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Программа и расписание показов видеоспектаклей:
19 июня в 19:00 — «Ревизор» режиссера Валерия Фокина с актером Алексеем Девотченко в главной роли. Премьера постановки состоялась в октябре 2022 года на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. В основе спектакля лежит сценическая версия пьесы, созданная Всеволодом Мейерхольдом и Михаилом Кореневым для Театра имени Мейерхольда в 1926 году.
20 июня в 17:00 — «Белая гвардия» режиссера Сергея Женовача. Съемка спектакля, основанного на пьесе «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, состоялась в 2005 году. Постановка рассказывает о том, как эпоха социальных катаклизмов разрушает семейные связи, заставляет людей выживать и строить новые отношения. В спектакле сыграли Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Наталья Рогожкина, Александр Семчев и другие.
21 июня в 17:00 — «Война и мир». Спектакль режиссера Дмитрия Чернякова — постановка оперы Сергея Прокофьева в Баварской государственной опере (Мюнхен, Германия), созданная в 2023 году. Действие разворачивается в Колонном зале Московского Дома союзов — замкнутом пространстве, где люди ждут, надеются, любят и проживают жизнь. Черняков вышел за границы литературного первоисточника, создав собственное художественное высказывание.
Фестиваль состоится в кинотеатре «Каро». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июня состоится лекция «Королевы экрана». Киновед расскажет ключевые эпизоды из биографий известных актрис.