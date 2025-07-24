В хуторе под Анапой хранят еще 5 тыс. тонн замазученного песка. Его должны были вывести до середины июля

На площадке в хуторе Воскресенском под Анапой еще остается 5 тыс. тонн грунта с нефтепродуктами

Предыстория: Замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально предполагалось, что грунт будет находиться там две недели. Затем власти пообещали освободить площадку к 1 апреля, потом — к 15 апреля, позже назвали другую дату — конец мая. Следующим сроком стала середина июля, но песок с мазутом до сих пор хранят на временной площадке.

24 июля оперштаб Краснодарского края сообщил , что в хуторе Воскресенском под Анапой остается еще 5 тыс. тонн замазученного песка. В среднем за день с площадки вывозят по 1000 тонн. В оперштабе заявили, что эти 5 тыс. тонн грунта поступили после последних выбросов мазута. А песок, привезенный в декабре 2024 года и в январе 2025 года, уже убрали с площадки. Перед вывозом весь грунт пропускают через установку, которая сортирует его и отделяет наиболее загрязненные фракции. Песок с минимальным содержанием мазута отправляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск. С максимальным — вывозят для утилизации на предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность».

По данным оперштаба, площадка в хуторе Воскресенском продолжит работать до полной уборки побережья. Эта территория необходима для быстрого вывоза загрязненного грунта, когда происходят выбросы нефтепродуктов.

Напомним, что изначально песок с мазутом хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики грунтом, но местные жители выступили против утилизации. Позже регион отказался принимать песок. Однако обратно «за противокубанскую стену» его отвезли спустя пять месяцев.

Тогда в оперштабе Краснодарского края рассказали, что загрязненный грунт вовремя не вывезли из хутора Воскресенского под Анапой именно из-за того, что Ростов отказался его принимать.

Власти Астраханской области также не стали принимать песок с нефтепродуктами.