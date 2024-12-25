Власти Анапы отвозили мешки с мазутом в хутор Вознесенский, рядом с жилыми домами. Люди перегородили дорогу самосвалам

Жители Анапы возмущены складированием мешков с мазутом рядом с жилыми домами

Авторы роликов рассказали, что власти вывозят мешки с мазутом на промзону в хутор Вознесенский возле частного сектора. Местная жительница Анастасия пожаловалась, что жизнь в хуторе стала невыносимой из-за резкого запаха нефтепродуктов.

«Мазут сбрасывают прямо на грунт, несмотря на заверения властей о безопасном хранении на асфальтированном покрытии. Если начнутся дожди, токсичные вещества могут попасть на участки частного сектора», — заявила она.

По словам Анастасии, местные жители начали перекрывать дорогу КамАЗам с наполненными мазутом мешками. У многих людей начались головные боли из-за сильного запаха.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщал, что загрязненный грунт отправляется сначала на временные участки (как хутор Воскресенский), потом — на специализированные предприятия для утилизации.

Вечером 24 декабря после жалоб жителей хутора в краевом оперштабе пояснили, что площадку действительно используют для краткосрочного хранения загрязненного грунта. По словам чиновников, она отвечает необходимым требованиям — имеет асфальтобетонное основание и гидроизолирована.

«Ее загрузка прекратится в четверг, а весь свезенный сюда грунт отправят на утилизацию и вывезут в ближайшие две-три недели. После этого территорию очистят от следов хранения», — заявили в оперштабе.

26 декабря там же начнет работать новая перевалочная площадка. Позже власти отчитались, что пункт временного накопления загрязненного песка в Анапе готовят к асфальтированию. Специалисты ведут работы в промзоне хутора Воскресенский круглосуточно.