Площадку под Анапой, куда вывозят песок с мазутом, не освободят в обещанный срок

Краснодарский край

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  • Снято 17 января 2025 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Снято 17 января 2025 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вывоз песка с мазутом с временной площадки в хуторе Воскресенском под Анапой перенесли на две недели

27 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском, вывезут до 15 апреля. Ранее власти обещали, что площадку освободят к 1 апреля.

В оперштабе назвали перенос сроков «вынужденным решением» и объяснили причины. Основной из них стало то, что предприятия в Ростовской области отказались принимать замазученный песок из Анапы после подписания договора на утилизацию.

При этом резервы всех предприятий на Кубани уже были исчерпаны.

«Для решения задачи на действующих сертифицированных предприятиях Краснодарского края провели серьезную оптимизацию производственных площадок, чтобы максимально вывезти смешанный с мазутом песок с х. Воскресенского. При этом важно понимать, что для приема загрязненного грунта нужно было выполнить все, достаточно жесткие, требования природоохранного законодательства», — объяснили в оперштабе.

В Ростовскую область завезли замазученный песок с побережья Черного моря:

В оперштабе также отметили, что полностью очистить и рекультивировать площадку в Воскресенском можно после того, как на берегу и на пляжах перестанет появляться новый мазут.

«Все собранное вывозится день в день, не накапливается на берегу — для сохранения такого режима площадка в х. Воскресенском будет необходима как один из важных элементов в ликвидации ЧС и очистки пляжей Анапы», — говорится в сообщении.

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Тогда власти пообещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели, после чего отправят на утилизацию. Однако позже в оперштабе сообщили, что площадка будет работать до 1 апреля.

Как писали Юга.ру, власти планируют восстановить 150 пляжей в Краснодарском крае и завезти новый песок.

Анапа Нефть Разлив нефти Экология

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