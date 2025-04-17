Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок. Вывоз перенесли на 1,5 месяца

Краснодарский край

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  • Снято 17 января 2025 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Снято 17 января 2025 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Песок с мазутом с временной площадки в хуторе Воскресенском теперь обещают вывезти до конца мая

17 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском, вывезут до конца мая.

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально предполагалось, что песок будет храниться там две недели. Затем власти пообещали освободить площадку к 1 апреля, позже назвали другую дату — 15 апреля.

Оперштаб обозначил две причины переноса сроков: нехватка сертифицированных предприятий, готовых утилизировать загрязненный мазутом песок и «из-за производственных возможностей этих компаний»

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В оперштабе отметили, что обеззараживать загрязненный нефтепродуктами песок будут исключительно предприятия Краснодарского края. С некоторыми их них уже заключили дополнительные контракты.

Ранее песок хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики с загрязненным грунтом, однако жители выступили против утилизации на берегу Дона. Позже регион отказался принимать песок с мазутом.

«В ближайших регионах не смогли предоставить подходящие площадки. Сейчас все полигоны, где можно было разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения и утилизации, песок продолжат вывозить с площадки», — говорится в посте.

По данным оперштаба на 16 апреля, на площадке хранится более 67 тыс. тонн замазученного песка.

Напомним, ранее в оперштабе сообщали, что полностью очистить и рекультивировать площадку в Воскресенском можно после того, как на берегу и на пляжах перестанет появляться новый мазут. Однако выбросы продолжаются до сих пор.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край потерял 15 позиций в экологическом рейтинге с лета 2024 года. Это произошло из-за разлива нефти.

Анапа Нефть Разлив нефти Экология

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