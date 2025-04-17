Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок. Вывоз перенесли на 1,5 месяца

Песок с мазутом с временной площадки в хуторе Воскресенском теперь обещают вывезти до конца мая

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально предполагалось, что песок будет храниться там две недели. Затем власти пообещали освободить площадку к 1 апреля, позже назвали другую дату — 15 апреля.

17 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском, вывезут до конца мая.

В оперштабе отметили, что обеззараживать загрязненный нефтепродуктами песок будут исключительно предприятия Краснодарского края. С некоторыми их них уже заключили дополнительные контракты.

Ранее песок хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики с загрязненным грунтом, однако жители выступили против утилизации на берегу Дона. Позже регион отказался принимать песок с мазутом.

«В ближайших регионах не смогли предоставить подходящие площадки. Сейчас все полигоны, где можно было разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения и утилизации, песок продолжат вывозить с площадки», — говорится в посте.

По данным оперштаба на 16 апреля, на площадке хранится более 67 тыс. тонн замазученного песка.



Напомним, ранее в оперштабе сообщали, что полностью очистить и рекультивировать площадку в Воскресенском можно после того, как на берегу и на пляжах перестанет появляться новый мазут. Однако выбросы продолжаются до сих пор.