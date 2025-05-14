Замазученный анапский песок планируют увозить на еще один полигон под Новороссийском

13 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что замазученный песок из Анапы могут начать вывозить на полигон в станице Раевской Новороссийска. Сейчас специалисты обследуют эту территорию. При положительном заключении на полигоне будут утилизировать и обезвреживать загрязненный песок.

Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок:

Напомним, что ранее просеянный грунт с площадки в хуторе Воскресенском под Анапой решили вывозить на другой мусорный полигон Новороссийска, расположенный на горе Щелба. Им будут тушить свалку и использовать для ремонта дорог.



Изначально песок с мазутом хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики грунтом, но местные жители выступили против утилизации. Позже регион отказался принимать песок.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что загрязненный грунт вовремя не вывезли из хутора Воскресенского под Анапой из-за того, что Ростов отказался его принимать.



Власти Астраханской области также не стали принимать песок с нефтепродуктами.