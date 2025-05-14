Замазученный анапский песок планируют увозить на еще один полигон под Новороссийском

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Краснодарского края хотят использовать полигон в станице Раевской Новороссийска для утилизации загрязненного песка из Анапы

13 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что замазученный песок из Анапы могут начать вывозить на полигон в станице Раевской Новороссийска.

Сейчас специалисты обследуют эту территорию. При положительном заключении на полигоне будут утилизировать и обезвреживать загрязненный песок.

Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок:

Напомним, что ранее просеянный грунт с площадки в хуторе Воскресенском под Анапой решили вывозить на другой мусорный полигон Новороссийска, расположенный на горе Щелба. Им будут тушить свалку и использовать для ремонта дорог.

Изначально песок с мазутом хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики грунтом, но местные жители выступили против утилизации. Позже регион отказался принимать песок.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что загрязненный грунт вовремя не вывезли из хутора Воскресенского под Анапой из-за того, что Ростов отказался его принимать.

Власти Астраханской области также не стали принимать песок с нефтепродуктами.

Как писали Юга.ру, пляжи Анапы обещали очистить к 13 мая. Сроки сдвинулись на 3,5 месяца вперед.

Анапа Мусор Нефть Новороссийск Разлив нефти Экология

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