«За противокубанскую стену». Замазученный песок отправят из Ростовской области обратно в Краснодарский край

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Песок с мазутом из Анапы увезут с полигона Ростовской области обратно на Кубань. Загрязненный грунт пролежал там почти пять месяцев

Предыстория: В конце января на сайте госзакупок появились два контракта на 781 млн рублей для утилизации песка с мазутом после разлива нефти в Черном море. Один из них заключили с ростовским ООО «Южный город». Компания должна была утилизировать 52 тыс. тонн отходов.

27 января в Ростовскую область завезли замазученный песок из Анапы. В Семикаракорский район приехали грузовики с грунтом, но местные жители выступили против утилизации. Позже регион отказался принимать песок. При этом активисты из Семикаракорска почти пять месяцев боролись с его хранением на Дону.

22 мая врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что мазутный песок, который решили утилизировать на мусорном полигоне в Семикаракорском районе, отправят обратно в Краснодарский край.

Первые 200 тонн загрязненного грунта вывезут уже в понедельник, 26 мая. Завершить работы планируют в течение двух недель.

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Слюсарь отметил, что вывозом песка займется та же компания, что и приняла его на полигоне, — «Южный город».

Ростовский телеграм-канал «Тютина» возрадовался этой новости, заявив, что «мазутный песок из Семикаракорска отправят обратно за противокубанскую стену».

Напомним, что просеянный грунт с площадки в хуторе Воскресенском под Анапой решили вывозить на мусорный полигон Новороссийска на горе Щелба. Им будут тушить свалку и использовать для ремонта дорог.

Также замазученный песок из Анапы могут начать отправлять на еще один полигон Новороссийска в станице Раевской.

Как писали Юга.ру, в Анапе со дна Черного моря собрали более 7 тыс. мешков песка с мазутом.

Анапа Нефть Разлив нефти Ростов-на-Дону Ростовская область Черное море Экология

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«За противокубанскую стену». Замазученный песок отправят из Ростовской области обратно в Краснодарский край
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