Замазученный песок останется на площадке под Анапой до середины июля. Сроки вывоза сдвинули в четвертый раз

Сроки вывоза песка с мазутом с временной площадки в Анапе снова сдвинулись

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально предполагалось, что песок будет храниться там две недели. Затем власти пообещали освободить площадку к 1 апреля, позже назвали другую дату — 15 апреля. Следующим сроком стал конец мая, однако песок с мазутом до сих пор находится на временной площадке.

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23 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском, вывезут до середины июля.

Оперштаб сообщает, что на площадке остается еще около 22 тыс. тонн загрязненного грунта. Всего с начала ликвидации последствий ЧС вывезли 163 тыс. тонн, утилизировано свыше 40 тыс. тонн грунта, еще 65 тыс. тонн находятся на переработке.



«После вывоза всего замазученного грунта площадка в х. Воскресенском продолжит работать до полной ликвидации ЧС. Ее задействуют, если произойдут повторные выбросы и понадобится быстро убрать загрязненный грунт с береговой линии», — отчитался оперштаб.