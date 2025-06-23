Замазученный песок останется на площадке под Анапой до середины июля. Сроки вывоза сдвинули в четвертый раз

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сроки вывоза песка с мазутом с временной площадки в Анапе снова сдвинулись

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально предполагалось, что песок будет храниться там две недели. Затем власти пообещали освободить площадку к 1 апреля, позже назвали другую дату — 15 апреля. Следующим сроком стал конец мая, однако песок с мазутом до сих пор находится на временной площадке.

«За противокубанскую стену»:

23 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском, вывезут до середины июля.

Оперштаб сообщает, что на площадке остается еще около 22 тыс. тонн загрязненного грунта. Всего с начала ликвидации последствий ЧС вывезли 163 тыс. тонн, утилизировано свыше 40 тыс. тонн грунта, еще 65 тыс. тонн находятся на переработке.

«После вывоза всего замазученного грунта площадка в х. Воскресенском продолжит работать до полной ликвидации ЧС. Ее задействуют, если произойдут повторные выбросы и понадобится быстро убрать загрязненный грунт с береговой линии», — отчитался оперштаб.

Как писали Юга.ру, песок с площадки в хуторе Воскресенский вывозят на мусорный полигон Новороссийска, им могут тушить горящую свалку. Грунт также хотят отправлять на утилизацию в станицу Раевскую.

Анапа Нефть Разлив нефти Экология

Все материалы по теме:

Новости

Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района
В Краснодарском крае на трассе А-147 Джубга — Сочи построят новый подземник
Замазученный песок останется на площадке под Анапой до середины июля. Сроки вывоза сдвинули в четвертый раз
Кубань может стать «русской Калифорнией», а население региона увеличится до 15 млн человек — Дерипаска
Камень-дельфин, гвоздь древнего корабля, старинные якоря. В Краснодарском крае продают необычные вещи, поднятые со дна Черного моря
Мэрия Краснодара ищет граффитистов для второго фестиваля муралов

Лента новостей

Море в мазуте, туристы — в горах
20 июня, 10:00
Море в мазуте, туристы — в горах
Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае
Кешбэк за кота, еду и заправку
Сегодня, 08:30 Реклама
Кешбэк за кота, еду и заправку
Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?
«Город должен быть для людей, а не для машин»
Вчера, 14:10
«Город должен быть для людей, а не для машин»
Жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной

Реклама на сайте