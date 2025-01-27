В Ростовскую область завезли замазученный песок с побережья Черного моря. Врио губернатора заявил, что не знал об этом

Предыстория. 24 января на сайте госзакупок Министерство ГО и ЧС Краснодарского края опубликовало два контракта на 781 млн рублей для утилизации отходов после разлива нефти. Один из них заключен с ростовским ООО «Южный город». Компания должна утилизировать 52 тыс. тонн отходов в хуторе Большой Лог Аксайского района.

25 января издание 161.RU сообщило, что жители Аксайского района выступили против будущей свалки с нефтяными отходами. После чего в местной администрации заявили, что утилизировать нефтепродукты будут на «полигоне по переработке строительных отходов» в Семикаракорском районе. Чиновники заверили, что утилизация не нанесет вреда экологии донского региона, так как будут использованы «современные методы переработки».

«Насколько мы знаем, никакого оборудования здесь нет пока. Эта свалка отходов огромная! И она именно что свалка. И все эти отходы будут вытекать в плиты, затем в землю, а там поблизости озеро небольшое. А рядом Дон!» — рассказала местная жительница 161.RU.

Позже жители Семикаракорска заметили грузовики с загрязненным грунтом. Видео с гружеными фурами опубликовал местный телеграм-канал.

Активисты сформировали инициативную группу и обратились к региональным и местным властям за разъяснениями.